温州发布 2026-10-23 12:41:59

温州市气象台10月23日11时11分发布温州市区台风黄色预警信号：受今年第30号台风“蔷琵”影响，预计今天到后天龙湾区沿海海面风力增强至9-11级，温州市区风力增强至6-8级，沿海平原及高山风力增强至8-10级，沿海海面风力增强至11-13级，今天夜里到明天市区所有街道（镇）阴有大到暴雨，局部大暴雨，后天阴有阵雨，部分大到暴雨。

温州市气象台10月23日11时11分发布温州市区台风黄色预警信号：受今年第30号台风“蔷琵”影响，预计今天到后天龙湾区沿海海面风力增强至9-11级，温州市区风力增强至6-8级，沿海平原及高山风力增强至8-10级，沿海海面风力增强至11-13级，今天夜里到明天市区所有街道（镇）阴有大到暴雨，局部大暴雨，后天阴有阵雨，部分大到暴雨。 来 源：温州发布 原标题： 温州发布台风黄色预警 本文转自：温州新闻网 66wz.com