永嘉发布 2026-10-23 23:15:27

受今年第30号台风“蔷琵”影响，自10月23日（星期五）20时起，永嘉县所有旅游景区（包括户外运动基地、旅游休闲运动新业态项目）临时关停，旅行社暂停组接团，各地暂停开展户外文体和旅游活动。

受今年第30号台风“蔷琵”影响，根据市县防指有关台风防御工作要求，为确保广大游客和市民的生命财产安全，自10月23日（星期五）20时起，永嘉县所有旅游景区（包括户外运动基地、旅游休闲运动新业态项目）临时关停，旅行社暂停组接团，各地暂停开展户外文体和旅游活动。请各位游客互相转告，配合景区临时闭园、疏散撤离等管控措施，及时调整出游计划和行程。

台风影响期间，请广大游客、市民朋友注意自身安全，尽量减少不必要外出，切勿冒险出游。广大游客、户外运动爱好者服从防汛防台安全管理要求，不前往暂停对外开放景区或未开发、未开放区域和“野生景点”、网红打卡点，不开展桨板、皮划艇、漂流、游泳、登山、徒步、探险、溯溪、溪降、穿越、露营、滑翔等具有潜在危险的涉山、涉水、涉空等户外运动。

来 源：永嘉发布

原标题： 受台风“蔷琵”影响，永嘉县旅游景区临时关停！请勿涉险开展旅游活动→

本文转自：温州新闻网 66wz.com