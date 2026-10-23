温州启动突发地质灾害Ⅳ级应急响应
温州新闻网 2026-10-23 17:51:00
根据《温州市突发地质灾害应急预案》和市自然资源和规划局建议，市防指决定于10月23日17时启动突发地质灾害Ⅳ级应急响应。
温州网讯（记者 温婉）根据《温州市突发地质灾害应急预案》和市自然资源和规划局建议，市防指决定于10月23日17时启动突发地质灾害Ⅳ级应急响应。
今年第30号台风“蔷琵”预计在23日夜里至24日上午擦过台湾东北部沿海，尔后紧擦浙江沿海北上。受其影响，23日夜里至25日我市阴有大到暴雨，局地大暴雨，强降水集中在23日夜里至24日。过程累计雨量（23日08时-26日08时）全市50-100毫米。其中东北部80-100毫米，局部150毫米以上；西南部30～50毫米。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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