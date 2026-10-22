洞头区委区政府研判部署台风“蔷琵”防御应对工作

洞头发布 2026-10-22 09:30:07

10月21日下午，在温州市防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会后，洞头区立即召开续会，第一时间贯彻落实上级会议精神，对洞头区防汛防台工作进行细化部署。

10月21日下午，在温州市防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会后，洞头区立即召开续会，第一时间贯彻落实上级会议精神，对洞头区防汛防台工作进行细化部署。洞头区委书记何莉平强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示批示精神，按照省、市部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚持人民至上、生命至上，扎实做好台风防御各项工作，切实守护好人民群众生命财产安全。

会议听取了当前台风动态走势和防御应对举措，随后视频连线了各街道（乡镇），核查防汛防台措施落实情况，并对当前防汛防台工作进行重点部署。

何莉平指出，第30号台风“蔷琵”目前强度级别高、移动速度快、路径不确定。洞头区上下必须树牢底线思维、极限思维，全面进入临战状态，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松懈心态、厌战情绪，落实落细各项防御应对措施，以工作的确定性应对风险的不确定性，筑牢防御台风“蔷琵”的安全屏障，确保实现“一个目标”，牢牢守住“三条底线”。

何莉平强调，要落实防御准备闭环，结合“八张风险清单”，对水闸、泵站、在建涉海工程等关键点位开展拉网式排查，完善防汛防台应急预案，做好应急装备物资调试，加强应急力量统筹协调，确保不留隐患。要紧盯人员转移关键，摸清转移人员底数，对重点区域梯次组织转移，同步做好避灾安置场所开放准备和基本生活物资储备。要强化重点领域风险管控，严格落实海上作业渔船、涉海人员安全管理措施，确保“船在港、人上岸、不回流”；加强水库、山塘、河网科学调度，抓实城市防涝和地质灾害防范，做好景区景点、户外项目等文旅场所的管控工作。要营造浓厚防台氛围，全面激活“1833”联合指挥体系，严格执行24小时值班和领导带班制度，通过“两直一白”等方式推送台风动态和避险提示，持续增强基层作战单元执行力、战斗力，凝聚全域防汛防台合力。

来 源：洞头发布

原标题： 区委区政府研判部署台风“蔷琵”防御应对工作

记者 林锐、沈灿辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com