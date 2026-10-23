潮新闻 2026-10-23 09:42:33

台风“蔷琵”逼近，文成巨屿特色水果“红美人”柑橘恰逢成熟上市期，为减少极端天气带来的损失，当地迅速组织党员志愿者、农技人员下沉田间，抢抓时间加固果树。

台风“蔷琵”逼近，文成巨屿特色水果“红美人”柑橘恰逢成熟上市期，为减少极端天气带来的损失，当地迅速组织党员志愿者、农技人员下沉田间，抢抓时间加固果树。

拍友王安/摄

在文成县希阳农业专业合作社30多亩的果园里，沉甸甸的“红美人”柑橘挂满枝头，不少果枝已经被果实压得微微下垂，眼看就要迎来丰收。然而，即将到来的台风天气，让果农心头悬着。当地第一时间集结力量，组织60余名党员志愿者、农技人员和村干部分成6个小组，深入果园，帮助果农开展果树修枝、加固、支撑等，为果子保收护航。

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“我们用木条和铁棍对这个果树进行了固定。”文成县巨屿镇党群服务中心负责人刘万兴说。现场，10多名红马甲志愿者穿梭在果园里，抓紧为果树架设支架、绑扎垂枝，动作小心翼翼，避免碰落果实。

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“今年果子很大，长势喜人，预计能产4万斤左右，大概还有20多天才能成熟。”文成县希阳农业专业合作社负责人周汝云说，有了志愿者搭把手，现在心里比较踏实了。

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眼下，文成县公阳乡15万平方米薏仁米也正值成熟采收期，还有少量晚稻待收。为最大限度降低台风带来的农业损失，公阳乡迅速组织镇村党员干部下沉田间地头。

在紫华村薏仁米种植田里，党员干部、志愿者和农户们抢抓雨隙，分工协作、弯腰收割、搬运装车，大家争分夺秒，全力抢收成熟薏仁米，抢抓窗口期保住农户收成。

拍友王安/摄

针对村内低洼易积水点位，党员干部和村民同步开展排水除险作业，对排水沟、涵洞进行清淤疏通，打通排水通道，防范台风暴雨引发积水内涝。“这个水沟在前几次台风期间，水满了出来。”紫华村村委会副主任叶友间说，这边抢修好了，也方便附近需要转移的村民通行。

来 源：潮新闻

原标题： 加固果树抢收作物 文成30亩红美人有红马甲“撑腰”

记者 尤建明 通讯员 陈小乐 刘超凡

本文转自：温州新闻网 66wz.com