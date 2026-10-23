加固果树抢收作物 文成30亩红美人有红马甲“撑腰”
台风“蔷琵”逼近，文成巨屿特色水果“红美人”柑橘恰逢成熟上市期，为减少极端天气带来的损失，当地迅速组织党员志愿者、农技人员下沉田间，抢抓时间加固果树。
拍友王安/摄
在文成县希阳农业专业合作社30多亩的果园里，沉甸甸的“红美人”柑橘挂满枝头，不少果枝已经被果实压得微微下垂，眼看就要迎来丰收。然而，即将到来的台风天气，让果农心头悬着。当地第一时间集结力量，组织60余名党员志愿者、农技人员和村干部分成6个小组，深入果园，帮助果农开展果树修枝、加固、支撑等，为果子保收护航。
拍友王安/摄
“我们用木条和铁棍对这个果树进行了固定。”文成县巨屿镇党群服务中心负责人刘万兴说。现场，10多名红马甲志愿者穿梭在果园里，抓紧为果树架设支架、绑扎垂枝，动作小心翼翼，避免碰落果实。
拍友王安/摄
“今年果子很大，长势喜人，预计能产4万斤左右，大概还有20多天才能成熟。”文成县希阳农业专业合作社负责人周汝云说，有了志愿者搭把手，现在心里比较踏实了。
拍友王安/摄
眼下，文成县公阳乡15万平方米薏仁米也正值成熟采收期，还有少量晚稻待收。为最大限度降低台风带来的农业损失，公阳乡迅速组织镇村党员干部下沉田间地头。
在紫华村薏仁米种植田里，党员干部、志愿者和农户们抢抓雨隙，分工协作、弯腰收割、搬运装车，大家争分夺秒，全力抢收成熟薏仁米，抢抓窗口期保住农户收成。
拍友王安/摄
针对村内低洼易积水点位，党员干部和村民同步开展排水除险作业，对排水沟、涵洞进行清淤疏通，打通排水通道，防范台风暴雨引发积水内涝。“这个水沟在前几次台风期间，水满了出来。”紫华村村委会副主任叶友间说，这边抢修好了，也方便附近需要转移的村民通行。
来 源：潮新闻
记者 尤建明 通讯员 陈小乐 刘超凡
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州启动水上防台Ⅲ级应急响应 沿海客运航线停航社会10-22
-
超强台风“蔷琵”逼近 温州沿海严阵以待社会10-22
-
超强台风“蔷琵”深秋发力 温州周末大到暴雨要闻10-22
-
从“参会者”到“办会人”： 温州“一港五谷”如何让青科会人才“留下来”社会10-22
-
排查整治各类城市管理问题1334件 精雕市容为世界青年科学家峰会添彩社会10-22
-
助力企业高效出海 温州以跨境贸易便利化试点激活开放新动能社会10-22
-
闭幕后热度不减，温州园博园靠什么吸引千万客流？社会10-22
-
五年间，看高速服务区里的“红色客厅”如何生长社会10-22
-
温州出境入境中介备案开启 关注时间节点，别扎堆社会10-22
-
永嘉“楠溪映宋韵”入选省级古树名木旅游精品线路社会10-22