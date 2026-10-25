永嘉发布 2026-10-25 11:20:51

10月22日晚上，永嘉县委书记钟方成主持召开30号台风“蔷琵”防御工作研判会商会议。

10月22日晚上，永嘉县委书记钟方成主持召开30号台风“蔷琵”防御工作研判会商会议。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，严格落实省市防台工作部署，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，严格按照“3句话18个字”的要求，精准落实各项防御措施，全力打赢台风“蔷琵”防御硬仗。永嘉县领导黄金锡、金京明参加。

钟方成指出，台风 “蔷琵” 叠加冷空气影响，风雨致灾风险复杂，永嘉县上下要高度重视，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，坚持底线思维、极限思维，以工作的确定性应对台风带来的不确定性，把保障人民群众生命安全放在第一位。

钟方成强调，要精准复盘、补齐短板，高效运行防汛防台1833联合指挥体系，总结复盘防汛防台经验，做到打一仗进一步。要密切关注台风动态，做好动态监测、会商研判、及时预警，打足提前量。要做好人员转移准备，细化转移方案，做好避灾安置点物资、后勤保障。要备足应急力量，做好抢险队伍、防汛物资、机械设备前置准备，确保险情出现能够快速响应、高效处置。要聚焦重点防控，紧盯地质灾害隐患点、山塘水库、小流域山洪、旅游景区等关键点位，开展滚动式隐患排查整治，做到风险动态清零。要压实各方责任，严格落实领导带班和 24 小时值班值守制度，督促乡镇（街道）、部门履职到位，同步做好防台避险科普宣传，引导群众主动避险，全力守护人民群众生命财产安全。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉召开30号台风“蔷琵”防御工作研判会商会议

记者 范海国、厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com