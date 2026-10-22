乐清发布 2026-10-22 09:25:42

10月21日，乐清市防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会召开。

10月21日，乐清市防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会召开。乐清市委书记戴旭强强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，全面落实全省防御应对台风工作总结通报表扬暨坚强水网建设推进会精神，坚持“一个目标、四个宁可”理念，坚持“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”，做到“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”，高效运转“1833”联合指挥体系，坚决打赢打好防御台风“蔷琵”硬仗。

会上听取台风“蔷琵”发展动态预测情况汇报，传达上级台风会商研判会议精神，并对乐清市防御应对工作进行部署。

戴旭强指出，秋台风“蔷琵”来势汹汹，虽然路径仍有不确定性，但致灾风险不容低估。要进一步提高思想认识，牢固树立极限思维、底线思维，坚决克服麻痹思想，迅速进入迎战状态，精准把握秋台风致灾风险点，把各项防御应对工作落早、落细、落到实处，全力守护人民群众生命财产安全。

戴旭强强调，工作措施要提前到位。要做好工作衔接，熟悉掌握防汛防台预案和联合指挥体系，摸清辖区风险源、风险点位，逐项梳理任务清单，层层压实责任链条，做好应急演练推演，切实做到底数清、责任明。要加强协同联动，加密会商研判频次，及时发布预警信息，督促各项防御举措落地见效。要抓好海上船舶、涉海作业人员和在建项目管控，细化完善人员转移工作方案，全面开展隐患排查整改，以工作的确定性应对风险的不确定性。要及时发布权威台风动态与防御指引，引导群众做好防范，营造全民防台的浓厚氛围。

戴旭强要求，严格落实24小时值班和领导干部带班制度，严明防台工作纪律，坚决做到有令必行、有禁必止，努力以干部的辛苦指数换取群众的平安指数。

乐清市领导林益正、陈万钦、郑济斌参加会议。会议以视频形式开至各乡镇（街道）和功能区。

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原标题： 乐清市防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会召开

记者 蔡甜甜、周林炯

本文转自：温州新闻网 66wz.com