瑞安发布 2026-10-22 09:26:14

10月21日下午，在温州市防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会后，瑞安市第一时间召开续会，对防御应对第30号台风“蔷琵”工作进行研判、调度和部署。

10月21日下午，在温州市防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会后，瑞安市第一时间召开续会，对防御应对第30号台风“蔷琵”工作进行研判、调度和部署。瑞安市委书记李剑锋在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示批示精神，坚持“一个目标、四个宁可”理念，以工作的确定性应对台风风险的不确定性，加强指挥调度，确保绝对安全。

瑞安市领导谢钦巨、戴铭参加会议。瑞安市气象局、瑞安市防指办、瑞安市农业农村局、飞云江海事处分别汇报第30号台风“蔷琵”最新动态和走势、防御应对工作和海上防台情况。

今年第30号台风“蔷琵”具有“强度强、体型大、速度快、水汽足、路径多变”等显著特点，极有可能形成风暴潮极端天气。李剑锋强调，瑞安市上下要高度警觉、高度警惕，把困难估计得更充分一些，把措施制定得更周密一些，把准备工作做得更扎实一些，坚决守住防汛防台安全底线。

李剑锋指出，要全面防御，全力以赴。要从严从快抓好海上防风避险工作，及时关闭旱闸、封堵海塘缺口，暂停涉海施工，严防观潮观浪风险，做到“船进港、人上岸”；要按照“早动、快动、小动”要求，积极调度山塘水库运行，科学有序做好预泄预排；要加强地质灾害风险防范区、不稳定边坡、历史灾害点等点位巡查监测，尽早落实隐患处置措施；要抓好内涝重点片区、低洼易涝点、下穿路段、地下空间等城市薄弱地段巡查、警示和管制，督促景区提前考虑台风影响，适时发布公告、减少游客聚集。

李剑锋强调，要积极备战、科学应战。预警预报要“快”，高效运行“1833”联合指挥体系，精准研判风险，及时启动响应，加密实时监测预报预警，落实好临灾预警“叫应叫醒”，确保预警信息传达到户、落实到人；人员摸排要“全”，深入摸排应转移人员底数，特别要详细了解农村孤寡老人、妇女儿童、特殊弱势群体等重点人群情况，落实“人盯人、一对一”服务保障；应急准备要“足”，核查防汛抢险物资储备、避灾安置点物资保障及安全条件，做好抢险救援装备检修调试。

李剑锋强调，要齐抓共管、团结协作。要强化组织领导，市防指要发挥牵头抓总作用，各镇街要切实扛起属地责任，各部门要各负其责，做到工作联动推进；要严明工作纪律，从严落实汛期24小时值班带班制度，确保台风影响期间指令及时上传下达、高效畅通；要强化督导检查，推动隐患动态排查、闭环整改，以严实举措筑牢防汛防台风安全防线，全力守护人民群众生命财产安全。

来 源：瑞安发布

原标题： 瑞安会商研判防御应对第30号台风“蔷琵”工作：以工作的确定性应对风险的不确定性 牢牢掌握防汛防台工作主动权

记者 贾洁楠、王鹏洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com