泰顺发布 2026-10-22 09:29:50

10月21日下午，在温州市防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会后，泰顺县委书记张银贵主持召开续会，以视频形式连线各乡镇，动员部署防汛防台各项任务。

10月21日下午，在温州市防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会后，泰顺县委书记张银贵主持召开续会，以视频形式连线各乡镇，动员部署防汛防台各项任务。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照市委市政府部署要求，科学精准落实防御应对措施，扎扎实实筑牢坚固屏障，坚决守住“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

张银贵指出，台风“蔷琵”属于深秋台风，后期路径存在较大不确定性，可能给泰顺县带来风雨影响，防台工作不容丝毫松劲。泰顺县上下要克服麻痹思想、侥幸心理，进一步树牢底线思维、极限思维，以有力措施的确定性应对各类风险的不确定性，把各项防御工作落早、落细、落到实处。思想上要紧起来，坚持以预报预警为令，有序启动应急响应，高效运转“1833”联合指挥体系，落实落细“县包乡、乡包村、村包户”包保责任，推动力量层层下沉，做到守土有责、守土负责、守土尽责。措施上要防到位，对照“八张风险清单”，全面开展隐患排查整改，紧盯边坡治理、水毁设施修复等在建工程，严防强降雨诱发滑坡、塌方等地质灾害；严格落实“一库一策”调度方案，逐个分析研判水库运行状况，细化调度处置方案，确保水库河网安澜；做实人员转移各项前置准备，备足备齐应急装备和物资，前置各类抢险救援力量，以“两直一白”方式滚动发布台风动态和防灾避险提示，主动回应社会关切，引导群众做好防范。工作上要强统筹，保持高度警惕，密切跟踪台风动态，科学整合调配力量，做实做细各项前置防御举措，以万全准备应对复杂风雨形势，做到防汛体系不打乱、重点工作不耽搁，各项工作做到有章法、有预案。

泰顺县委常委、常务副县长钟政添参加会议。

来 源：泰顺发布

原标题： 泰顺研究部署第30号台风“蔷琵”防御工作

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com