瓯海发布 2026-10-22 09:30:06

10月21日，在温州市防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会后，瓯海区第一时间召开续会，传达贯彻落实上级会议精神，对瓯海区防汛防台重点工作进行部署安排。

10月21日，在温州市防御应对第30号台风“蔷琵”会商研判会后，瓯海区第一时间召开续会，传达贯彻落实上级会议精神，对瓯海区防汛防台重点工作进行部署安排。瓯海区委书记刘云峰强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚持“一个目标、四个宁可”，以工作的确定性应对风险的不确定性，切实守牢“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。瓯海区领导林蔓、张昶、寿宇飞等参加会议。

今年第30号台风“蔷琵”正趋向台湾东部沿海，当前已进入48小时警戒线，后期路径仍有较大不确定性。会议视频连线各镇街和开发区，对做好台风防御应对工作进行部署和安排。

刘云峰强调，要压紧压实工作责任，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，密切关注台风发展趋势，落实落细防汛防台各项措施，做到干部队伍严阵以待、严密防范。要全面排查风险隐患，紧盯“八张风险清单”深入开展拉网式排查，聚焦地质灾害隐患点、小流域山洪、城市易涝点、水利工程、在建工程等重点部位，扎实做好风险隐患排查处置。要做好避险转移准备，摸清风险区域群众底数，进一步完善应急转移预案，加强避灾安置点准备，切实守牢守好安全底线。要强化应急保障力量，前置应急抢险力量，配足应急物资和设备，确保关键时刻迅速响应、发挥作用。要加强宣传引导工作，用好各类传播渠道，及时发布台风动态和防御指引，齐心协力筑牢防汛防台坚实防线。要统筹抓好重大活动，在保障安全的前提下，有序衔接好青科会、青灯市集等重大活动的筹备组织工作。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区研判部署第30号台风“蔷琵”防御应对工作

记者 吴佳佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com