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有需要请呼叫！温州社会应急救援队伍联系方式公布

温州发布 2026-10-23 18:38:28
台风“蔷琵”不断逼近，若遇紧急情况怎么办，这些求助电话请收好。

　　台风“蔷琵”不断逼近，若遇紧急情况怎么办，下面这些求助电话请收好。

　　全市社会应急救援队伍名单

　　全市乡镇（街道）专职消防队

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原标题： 有需要请呼叫！温州社会应急救援队伍联系方式公布

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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