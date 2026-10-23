有需要请呼叫！温州社会应急救援队伍联系方式公布
温州发布 2026-10-23 18:38:28
台风“蔷琵”不断逼近，若遇紧急情况怎么办，这些求助电话请收好。
台风“蔷琵”不断逼近，若遇紧急情况怎么办，下面这些求助电话请收好。
全市社会应急救援队伍名单
全市乡镇（街道）专职消防队
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原标题： 有需要请呼叫！温州社会应急救援队伍联系方式公布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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