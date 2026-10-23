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温州发布风暴潮IV级警报（蓝色）

温州新闻网 2026-10-23 17:43:00
2026年10月23日16时，根据《风暴潮、海浪灾害应急执行预案》，温州发布风暴潮IV级警报（蓝色）。

　　温州网讯 2026年10月23日16时，根据《风暴潮、海浪灾害应急执行预案》，温州发布风暴潮IV级警报（蓝色）。

　　受今年第30号台风“蔷琵”（强台风级）影响，风暴潮预报如下：未来24小时（23日傍晚-24日傍晚）：温州近岸岸段将出现60-120厘米的风暴增水，24日晚高潮永嘉县、鹿城区、龙湾区、洞头区、瑞安市、平阳县、龙港市、苍南县岸段将达到蓝色预警级别。

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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