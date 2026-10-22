温州日报 2026-10-22 08:09:00

10月21日下午，省委常委、市委书记张振丰专题研究部署30号台风“蔷琵”防御应对工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述，按照省委、省政府部署要求，树牢“一个目标、四个宁可”理念，坚持“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”，总结固化防御“三台两汛”中形成的好经验好做法，落早落细落实各项防御应对措施，以工作确定性应对风险不确定性，全力守护人民群众生命财产安全。

温州网讯 昨天下午，省委常委、市委书记张振丰专题研究部署30号台风“蔷琵”防御应对工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述，按照省委、省政府部署要求，树牢“一个目标、四个宁可”理念，坚持“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”，总结固化防御“三台两汛”中形成的好经验好做法，落早落细落实各项防御应对措施，以工作确定性应对风险不确定性，全力守护人民群众生命财产安全。

在市应急指挥部，张振丰听取台风“蔷琵”动态走势和防御应对准备情况汇报，与市防指成员单位会商研判防台形势，并连线县（市、区）和温州海经区部署当前重点任务。张振丰指出，台风“蔷琵”叠加秋台风和冷空气影响，且后续路径存在较大不确定性，对我市防御工作带来新的挑战。全市上下要坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松懈心态、厌战情绪，一以贯之坚持好防汛防台的理念打法机制不动摇，把风险预判得更全面、把困难考虑得更充分、把防线构筑得更扎实，科学精准做好各项防御应对工作，确保实现“一个目标”，牢牢守住“三条底线”。

张振丰强调，要加密监测研判，坚持“多报、早报、快报”，紧盯台风发展趋势，精准预报风力、降雨、海浪等变化，根据雨情、水情、汛情适时调整响应等级，严格执行预警叫应机制，确保预警信息第一时间直达基层、直达一线、直达责任人。要加强海上防台，严格落实海上作业渔船、涉海人员安全管理措施，强化客渡运航线、海上施工作业平台、涉海涉岛旅游动态管控，确保“船在港、人上岸、不回流”，筑牢海上安全防线。要围绕“八张风险清单”抓排查，紧盯山洪易发区、地质灾害隐患点、低洼易涝区、临水临崖路段、地下空间、城乡危旧房等薄弱环节，全面深入、分层分类排查整治风险隐患，坚持“早动、快动、小动”科学调度水利工程，牢牢把握防台工作主动权。要完善应急预案，备足应急物资，配强救援力量，细致做好人员转移准备，前置落实各项防御措施。要压实工作责任，强化防汛防台和当前重点任务统筹，推动高质量发展和高水平安全良性互动，高效运转“1833”联合指挥体系，落实市县乡村四级包保责任制，“两直一白”滚动发布台风动态和避险提示，激活基层作战单元和广大党员干部的执行力、战斗力，营造全社会齐心协力迎战台风的浓厚氛围。

市领导陈应许、李宁、黄阳栩、崔波等参加研判会商。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰研究部署30号台风“蔷琵”防御应对工作

以充分准备打好防台主动仗 全力守护人民群众生命财产安全

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com