温州日报 2026-10-24 09:13:00

台风“蔷琵”逼近，沿海风浪持续增大。洞头空地联动，一边紧盯重点观海点位劝离涉险人员，一边依托无人机空中巡防、路面交警动态管控，织密全域防台安全防线。

温州网讯 台风“蔷琵”逼近，沿海风浪持续增大。洞头空地联动，一边紧盯重点观海点位劝离涉险人员，一边依托无人机空中巡防、路面交警动态管控，织密全域防台安全防线。

随着台风影响持续加深，近海风浪渐起，临海区域危险倍增。北岙派出所民警在巡逻时发现，一处观海点位已封闭管控，但仍有游客心存侥幸，翻越护栏靠近海边观浪。民警当即上前开展防台安全宣教，细致告知近海巨浪、突发涨潮等风险。

“巡逻时，如果发现有游客在临海临崖景区里游玩，我们会上前提醒，对他们进行安全宣传。对于景区景点里的商铺，我们也会做好提醒。”洞头北岙派出所民警郑至研说。

重点做好人员劝离、风险警示的同时，空中巡查与路面交通管控同步压阵。在洞头区公安分局低空警务联勤中心，民警张钰紧盯屏幕，操控无人机对辖区临海临崖路段开展空中巡逻。依托高空视角，无人机可以快速发现地面不易察觉的边坡松动、落石等风险，一旦排查发现隐患，便立即联动调度路面铁骑，火速赶赴现场核实、处置。

空中鹰眼精准“扫险”，地面警力全线布防。洞头交警持续开展常态化路面巡查，把易滑坡路段、沿海码头、靠山临水道路作为管控重点，一经排查出隐患点位，第一时间拉起警戒线，隔离风险区域，全力保障道路通行安全。

来 源：温州日报

原标题： 洞头：空地联动织密安全防线

通讯员 叶青青 沈灿辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com