龙湾发布 2026-10-22 09:30:06

10月21日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨主持召开龙湾区防御应对30号台风“蔷琵”工作部署会，具体部署防台防汛各项工作。

10月21日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨主持召开龙湾区防御应对30号台风“蔷琵”工作部署会，具体部署防台防汛各项工作。他强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示精神，严格按照市委、市政府工作部署，全面进入临战状态，紧盯防御重点、补齐薄弱环节，抓实抓细各项防御应对举措，凝心聚力打赢台风防御战。龙湾区领导陈博、陈丕侠参加会议，并结合分管领域部署防台相关工作。

夏禹桨指出，前期龙湾区成功打赢“三台两汛”防御硬仗，得益于构建起指令通畅、运转高效的科学防御体系，更凝聚着龙湾区上下同心同德、攻坚克难的责任担当，推动各项防御指令直达末端、落地见效，实现防汛防台抗灾全面胜利。当前，第30号台风“蔷琵”来袭，是对龙湾区防灾减灾体系的又一次大战大考。龙湾区上下要坚决破除麻痹思想、杜绝侥幸心理，立足台风严重影响龙湾区的最不利情况，把风险预判得更足、预案谋划得更细、举措落实得更严，全力以赴打好台风“蔷琵”防御主动仗。

夏禹桨强调，要紧盯风险隐患，滚动开展拉网式排查，精准摸清危险区域人员底数，逐户建档、逐人登记，严格落实应转尽转、能转早转要求，确保不漏一户、不落一人。要筑牢海上防线，对在册渔船、“三无”船舶、围区作业船舶实施全覆盖管控，督促船舶及时进港停靠、加固锚固，台风影响时段禁止违规出海作业。要抓实地质灾害和山洪风险防控，紧盯地质灾害风险防范区、小流域山洪重点村落，加密山体边坡、沟渠河道巡查巡检，提前落实群众转移避险准备。要守牢城市运行安全底线，对在建工地、临时工棚开展安全检查，聚焦低洼易涝点位、地下空间等重点区域，提前疏通排水管网、预置强排设备，提升城市排涝应急处置能力。

夏禹桨要求，各街道、各部门要绷紧防汛防台这根弦，坚决克服松懈麻痹心态。龙湾区防指办要主动加强向上对接，密切跟踪研判台风路径、风雨影响等实时动态，根据台风发展变化及时启动响应、优化调度指令，做好信息汇总、上传下达。要提前统筹抓好抢险队伍、防汛物资、应急装备、转移安置点保障，持续优化细化应急预案，做实各项前置准备，确保来之能战、战之必胜。要严格执行24小时专人值班和领导带班制度，保持应急通讯全天候畅通，一旦发生险情第一时间快速响应、高效处置，以严实举措全力守护人民群众生命财产安全，维护社会大局稳定。

来 源：龙湾发布

原标题： 龙湾区召开防御应对30号台风“蔷琵”工作部署会

本文转自：温州新闻网 66wz.com