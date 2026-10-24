国务院安委办、应急管理部视频调度近期安全防范工作
10月23日下午，国务院安委办、应急管理部视频调度近期安全防范工作。
会议强调，要清醒认识当前安全形势的严峻性复杂性，坚持关口前移、防范在先，采取坚决有力措施，牢牢守住安全底线。要严查严治重点行业领域重大隐患，推动矿山安全“八条硬措施”硬落实，强化危化品、烟花爆竹全链条安全管控，加强重点海域水上交通和渔业船舶巡查，开展船舶制造修理企业安全整治，加强建筑施工在建项目安全监管，严查道路交通“三超一疲劳”、非法载人等行为，抓好冶金有色、涉爆粉尘、城镇燃气、文体旅游、铁路民航、能源电力等行业领域隐患排查整治。要严密防控重点场景突出风险，加强重点行业领域外包综合治理，严厉打击违法转包分包等行为，重点排查整治劳动密集型企业、“三合一”场所等火灾隐患，严格落实检维修、特殊作业安全措施，强化“厂中厂”“园中园”安全管理，坚决避免群死群伤。
会议要求，要树牢极限思维、底线思维，有效防范应对各类自然灾害。要继续做好西藏那曲市巴青县7.0级地震抢险救援救灾，全力组织实施人员搜救、伤员救治、基础设施抢修、群众安置等工作，用心用情开展救灾救助，确保群众吃上热饭、喝上干净水、有衣穿、有安全温暖住处、有医疗服务。要防范洪涝台风灾害，密切监视雨情水情和台风发展变化，强化重点部位和薄弱环节巡查防守，落实落细各项防汛防台风措施。要防控森林草原火灾，及时发布火险形势预测信息，严格野外火源管控，预置装备、物资和力量，遇有突发火情及时响应、科学扑救。要严格值班值守和信息报送，强化应急救援力量前置驻防，及时高效处置各类险情。
近日，应急管理部和国家消防救援局、国家矿山安监局、中国地震局负责同志将带队到地方开展暗访检查，中央安全生产考核巡查组、国务院安委会有关成员单位也将派出工作组对重点地区、重点行业领域暗访检查，推动压实安全责任措施，防范化解重大安全风险，全力保障安全稳定。
（总台央视记者 唐国荣）
来 源：央视网
记者 唐国荣
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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