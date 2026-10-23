温州水利 2026-10-23 10:54:59

据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于10月23日10时将水旱灾害防御（防台）应急响应提升至Ⅲ级。各地各单位要根据预案，按照职责做好各项防御工作。

今年第30号台风“蔷琵”（强台风级）今天（23日）06时中心位于温州东南方向711公里的洋面上，中心附近最大风力14级（45米/秒），预计将以每小时21公里左右的速度向西北方向移动，强度逐渐减弱。受“蔷琵”和冷空气共同影响，23日夜里至25日我市阴有大到暴雨，局地大暴雨，强降水集中在24-25日上午，过程累计雨量（23日08时-26日08时）全市80-120毫米。其中东部100-150毫米，局部150-200毫米，个别300毫米以上；中西部40-90毫米。

根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于10月23日10时将水旱灾害防御（防台）应急响应提升至Ⅲ级。各地各单位要根据预案，按照职责做好各项防御工作。

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原标题： 市水利局提升水旱灾害防御（防台）应急响应至Ⅲ级

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