温州市水利局启动水旱灾害防御（防台）Ⅳ级应急响应

温州水利 2026-10-22 17:09:14

今年第30号台风“蔷琵”（超强台风级）今天（22日）05时中心位于距离温州东南方向约1058公里的洋面上，中心附近最大风力16级（55米/秒），预计将以每小时15-20公里的速度向西北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近，强度逐渐减弱。24日前后紧擦或登陆台湾东北部沿海北上，但不排除趋向浙南闽北沿海的可能性。