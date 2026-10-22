温州市水利局启动水旱灾害防御（防台）Ⅳ级应急响应
温州水利 2026-10-22 17:09:14
今年第30号台风“蔷琵”（超强台风级）今天（22日）05时中心位于距离温州东南方向约1058公里的洋面上，中心附近最大风力16级（55米/秒），预计将以每小时15-20公里的速度向西北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近，强度逐渐减弱。24日前后紧擦或登陆台湾东北部沿海北上，但不排除趋向浙南闽北沿海的可能性。
今年第30号台风“蔷琵”（超强台风级）今天（22日）05时中心位于距离温州东南方向约1058公里的洋面上，中心附近最大风力16级（55米/秒），预计将以每小时15-20公里的速度向西北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近，强度逐渐减弱。24日前后紧擦或登陆台湾东北部沿海北上，但不排除趋向浙南闽北沿海的可能性。
根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于10月22日9时启动水旱灾害防御（防台）Ⅳ级应急响应。各地要高度重视，密切关注台风动向和水雨情变化，加强值班值守，做好水雨情监测预报预警；加强水库山塘巡查检查，科学调度水利工程；加强山洪灾害监测预警，及时发布预警信息，确保人民群众生命安全。
来 源：温州水利
原标题： 市水利局启动水旱灾害防御（防台）Ⅳ级应急响应
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州启动水上防台Ⅲ级应急响应 沿海客运航线停航社会10-22
-
超强台风“蔷琵”逼近 温州沿海严阵以待社会10-22
-
超强台风“蔷琵”深秋发力 温州周末大到暴雨要闻10-22
-
从“参会者”到“办会人”： 温州“一港五谷”如何让青科会人才“留下来”社会10-22
-
排查整治各类城市管理问题1334件 精雕市容为世界青年科学家峰会添彩社会10-22
-
助力企业高效出海 温州以跨境贸易便利化试点激活开放新动能社会10-22
-
闭幕后热度不减，温州园博园靠什么吸引千万客流？社会10-22
-
五年间，看高速服务区里的“红色客厅”如何生长社会10-22
-
温州出境入境中介备案开启 关注时间节点，别扎堆社会10-22
-
永嘉“楠溪映宋韵”入选省级古树名木旅游精品线路社会10-22