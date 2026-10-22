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温州市水利局启动水旱灾害防御（防台）Ⅳ级应急响应

温州水利 2026-10-22 17:09:14
今年第30号台风“蔷琵”（超强台风级）今天（22日）05时中心位于距离温州东南方向约1058公里的洋面上，中心附近最大风力16级（55米/秒），预计将以每小时15-20公里的速度向西北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近，强度逐渐减弱。24日前后紧擦或登陆台湾东北部沿海北上，但不排除趋向浙南闽北沿海的可能性。

今年第30号台风“蔷琵”（超强台风级）今天（22日）05时中心位于距离温州东南方向约1058公里的洋面上，中心附近最大风力16级（55米/秒），预计将以每小时15-20公里的速度向西北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近，强度逐渐减弱。24日前后紧擦或登陆台湾东北部沿海北上，但不排除趋向浙南闽北沿海的可能性。

根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于10月22日9时启动水旱灾害防御（防台）Ⅳ级应急响应。各地要高度重视，密切关注台风动向和水雨情变化，加强值班值守，做好水雨情监测预报预警；加强水库山塘巡查检查，科学调度水利工程；加强山洪灾害监测预警，及时发布预警信息，确保人民群众生命安全。

来　源：温州水利

原标题： 市水利局启动水旱灾害防御（防台）Ⅳ级应急响应

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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