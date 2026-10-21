撤离海岛游客、保障能源供应，温州海陆双线抢出“安全窗”

浙江日报 2026-10-21 09:21:47

10月20日18时，随着“南麂之星”客船缓缓驶进鳌江港客运码头，平阳县南麂岛的367名岛上人员全部安全上岸。而在6个小时前，载有约6.3万吨液化天然气的LNG船舶塞里和平轮（“SERI DAMAI”）在温州海事部门全程护航下靠泊小门LNG码头，抢在台风影响前完成靠泊。

10月20日18时，随着“南麂之星”客船缓缓驶进鳌江港客运码头，平阳县南麂岛的367名岛上人员全部安全上岸。而在6个小时前，载有约6.3万吨液化天然气的LNG船舶塞里和平轮（“SERI DAMAI”）在温州海事部门全程护航下靠泊小门LNG码头，抢在台风影响前完成靠泊。

图片由温州海事局提供

今年第30号台风“蔷琵”来势汹汹。今天14时，其中心位于距离台湾台北市东偏南方向约1660公里的洋面上，中心附近最大风力有17级，预计将以每小时25-30公里的速度向西偏北方向移动，预计将逐渐向浙江南部沿海靠近。面对严峻的防台形势，温州海事部门联合地方政府及时响应，于10月20日同步启动海岛旅客疏散与能源船舶抢卸两项重点工作。

图片由温州海事局提供

当天下午，367名游客携带随身行李，在工作人员引导下分批有序登船。航行途中，执法人员通过智慧海事、CCTV监控系统全程跟踪客船动态，投入海巡艇、无人机开展“水空联动”巡航。目前，南麂岛上除留守工作人员外，所有旅客已疏散完毕。记者了解到，自10月21日起，平阳、瑞安至南麂的客运航线全线停航，南麂列岛景区同步关闭，复航及开放时间另行通知。

图片由温州海事局提供

游客往外撤，能源往里抢。受台风外围影响，LNG船舶靠泊作业窗口期大幅收窄，辖区能源保供与海上防台双重压力叠加。此次抵港的LNG船舶载有液化天然气约14.24万立方米，折合约6.3万吨。抢抓台风来临前有限作业窗口，海事部门全力保障该船在台风影响前安全进港靠泊，守住民生能源供应底线。

图片由温州海事局提供

为抢通能源进港绿色通道，海事部门联动渔政部门、海巡艇力量快速清理碍航渔网、废弃漂浮物等风险点。船舶进港过程中，通过智慧系统实时追踪船舶航行动态，以船艇菱形编队搭配无人机跟飞巡检，快速处置违规作业、碍航船舶。船舶进港时长较常规缩短约15%，确保赶在台风正面影响前完成关键作业。

来 源：浙江日报

原标题： 温州：撤离海岛游客

记者 汪子芳 通讯员 陈铭 林概

本文转自：温州新闻网 66wz.com