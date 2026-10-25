永嘉发布 2026-10-25 11:20:07

10月23日，永嘉县防御应对30号台风“蔷琵”视频调度会议召开，永嘉县委书记钟方成在会上强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，认真落实省委省政府和市委市政府部署要求，以预报预警为令…

10月23日，永嘉县防御应对30号台风“蔷琵”视频调度会议召开，永嘉县委书记钟方成在会上强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，认真落实省委省政府和市委市政府部署要求，以预报预警为令，迅速进入临战状态，全力做好充分准备，坚决守护人民群众生命财产安全。

会议以视频形式开至各乡镇（街道），永嘉县委副书记、代永嘉县长邱忠瑜主持，永嘉副县长金京明参加。

会上，永嘉县气象局汇报了30号台风“蔷琵”动态和发展趋势；永嘉县防指办汇报了防御工作准备情况，各相关部门分别汇报了防汛防台重点工作情况。

钟方成指出，秋台风“蔷琵”叠加冷空气、天文大潮共同作用，将给永嘉县带来显著风雨影响。各地各部门要克服麻痹侥幸心理、杜绝松懈观望心态，树牢底线思维、极限思维，坚持“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”，落实“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”的要求，复盘过往薄弱环节，迭代升级好的打法，确保实现“一个目标”、守住“三条底线”。

钟方成强调，行动上要迅速，及时排查风险隐患。高效运行“1833”联合指挥体系，聚焦“八张风险清单”，全面开展地质灾害隐患排查，强化小流域山洪村落巡查，严格落实“病库限蓄、险库放空”，科学调度水利工程，抓实安全生产和城市安全运行，防范临水临崖路段、历史灾毁路段的崩塌落石，做好旅游景区景点的排查管控，提前落实渔船归港避风，做到“无漏洞、无死角、无盲区”。准备上要充分，全力做好应急保障。摸清底数提前组织人员转移，细化方案加强避灾安置保障，配齐物资前置人员力量，确保关键时刻拉得出、用得上。要求上要严格，全面压实防汛责任。压实“县包镇、镇包村、村包户”包保责任，激活基层应急小单元，加强宣传引导，滚动发布台风动态和避险提示，进一步营造全社会齐心协力防汛防台的浓厚氛围。

邱忠瑜强调，要提高认识抓落实，坚决克服麻痹思想，以“时时放心不下”的责任感，精准落实各项防御措施。要突出重点抓落实，对照风险清单和防范重点，开展水毁工程以及各类风险隐患的再排查再整治，提前优化预案，落实安全防范举措。要压实责任抓落实，将各项任务迅速细化分解到岗、落实到人，压紧压实属地责任、岗位责任和分管责任，加强跟踪督办、闭环推进，以严实作风确保各项工作落地见效。

来 源：永嘉发布

原标题： 全县防御应对30号台风“蔷琵”视频调度会议召开

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com