温州发布 2026-10-25 10:47:54

今年第30号台风“蔷琵”的中心今天（25日）凌晨由强热带风暴级减弱为热带风暴级，其中心早晨5点钟位于日本鹿儿岛西偏南方向约730公里的东海南部海面上，就是北纬28.4度，东经123.9度，中心附近最大风力9级（23米/秒），中心最低气压为990百帕，七级风圈半径260-400公里。

今年第30号台风“蔷琵”的中心今天（25日）凌晨由强热带风暴级减弱为热带风暴级，其中心早晨5点钟位于日本鹿儿岛西偏南方向约730公里的东海南部海面上，就是北纬28.4度，东经123.9度，中心附近最大风力9级（23米/秒），中心最低气压为990百帕，七级风圈半径260-400公里。

预计，“蔷琵”将以每小时25公里左右的速度向东北方向移动，强度迅速减弱，并逐渐变性为温带气旋。

大风预报：25日08时至26日08时，受冷空气和台风“蔷琵”共同影响，渤海、黄海北部和南部海域、东海大部、台湾海峡、台湾以东洋面、长江口区、杭州湾、江苏沿海、浙江北部沿海将有6-8级大风、阵风9-10级，其中，东海北部海域的风力有9级、阵风10-11级。

温州水上防台应急响应调整为Ⅲ级

今年第30号台风“蔷琵”逐渐远离温州，沿海风浪逐步减弱。经研究，温州市水上防台分指挥部决定于10月25日09时调整水上防台应急响应为Ⅲ级。台风对沿海风浪的影响尚未完全消除，请各地、各单位加强船舶管控，严防小型船舶冒险开航。

来 源：温州发布

原标题： “蔷琵”拐弯强度减弱，江浙沿海仍有大风

本文转自：温州新闻网 66wz.com