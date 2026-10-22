温州日报 2026-10-22 08:13:00

10月21日晚上，市委副书记、市长张文杰主持召开30号台风“蔷琵”防御工作会商会议。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，认真落实省委省政府工作部署，树牢“一个目标、四个宁可”理念，严格按照“3句话18个字”打法要求，精准落实各项防御措施，以工作确定性应对风险不确定性，全力打赢台风“蔷琵”防御硬仗。

温州网讯 昨晚，市委副书记、市长张文杰主持召开30号台风“蔷琵”防御工作会商会议。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，认真落实省委省政府工作部署，树牢“一个目标、四个宁可”理念，严格按照“3句话18个字”打法要求，精准落实各项防御措施，以工作确定性应对风险不确定性，全力打赢台风“蔷琵”防御硬仗。

在市防指，张文杰听取台风“蔷琵”动态走势和防御应对准备情况汇报。他指出，台风“蔷琵”具备“秋台风”的典型特征，致灾风险高，要坚决克服麻痹思想、松懈心态，强化极限思维、底线思维，坚持以人的安全为重、以预报预警为令、以统一指挥为要，保持战时状态，做好万全准备，确保牢牢守住“三条底线”。

张文杰强调，要突出抓好海上防台，围绕“船归港、人上岸、防意外、海塘安”，落实落细“五个全部”管控措施，全面筑牢海上安全防线。要抓实陆上防台准备，对照“八张风险清单”，围绕管好山区、城市、水库、工程，滚动开展风险隐患大排查大整治，持续加固“六防”体系。要推进人员梯次转移，摸清底数、细化方案，加强避灾安置保障，坚决做到“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”。要全面做好应急准备，统筹抓好设备设施检查、应急装备点验、人员队伍整备、防汛物资储备，确保关键时刻拉得出、用得上。要持续加强宣传引导，扩大宣传覆盖面，提高预警时效性，营造全民参与、全域防御的浓厚氛围。

张文杰要求，要加强组织领导、做好值班值守、严明工作纪律，压紧压实各方防台责任，以最坚决态度、最严实举措、最过硬作风，全力做好防范应对，坚决守护人民群众生命财产安全。

市领导李宁、崔波参加会商研判。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰主持召开30号台风“蔷琵”防御工作会商会议

精准落实防御措施 全力打赢防台硬仗

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com