平阳县召开防御应对第30号台风“蔷琵”研判部署会

平阳发布 2026-10-22 09:27:57

10月21日，温州市防御第30号台风“蔷琵”会商研判会后，平阳县第一时间召开续会，对平阳县防汛防台工作进行研判部署。

10月21日，温州市防御第30号台风“蔷琵”会商研判会后，平阳县第一时间召开续会，对平阳县防汛防台工作进行研判部署。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省、市部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，以工作的确定性应对风险的不确定性，全力守护人民群众生命财产安全。

会议听取平阳县防指办、平阳县气象局和各相关单位关于台风动态走势、监测预警、防汛应急准备、海上防御工作落实等情况汇报，深入研判当前防汛防台薄弱环节和重点任务，研究部署下一阶段防御重点工作。

孟晓斌指出，第30号台风“蔷琵”强度级别高、路径不确定、预报周期长，叠加冷空气影响，防御形势复杂严峻。平阳县上下要始终绷紧思想之弦，坚决摒弃麻痹思想和侥幸心理，立足最坏打算、坚持最严标准、落实最实举措，把各项准备工作抓实抓细抓到位，牢牢把握防汛防台主动权，全力打赢防御硬仗。

孟晓斌强调，要加密研判、加强预警，密切跟踪台风“蔷琵”动态和冷空气叠加影响，滚动会商分析风雨影响范围与强度变化，及时准确发布预警信息，为防御工作赢得主动。要立即行动、清底隐患，结合“八张风险清单”，全力抓好海上防御、山里风险清底、交通风险排查、水利设施排查、水网科学调度、城市安全、安全生产、文旅安全等各项工作，坚持条块结合、协同联动，坚决把各类风险隐患消除在台风来临之前。要做足准备、强化保障，科学梯次做好转移准备，同步做好避灾安置场所开放准备，全面检查调试应急物资，确保人员、物资、设备全部到位，以万全准备应对万一可能。要科学指挥、高效运转，激活“1833”联合指挥体系，全面压实工作责任，严格执行24小时值班值守，动态推送台风动态和避险提示，造浓防汛防台氛围，凝聚全域协同、联防联控的强大合力。

平阳县领导李阳阳、洪志亮参加会议。

来 源：平阳发布

原标题： 我县召开防御应对第30号台风“蔷琵”研判部署会

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com