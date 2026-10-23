文成发布 2026-10-23 09:41:30

10月22日上午，文成县委书记杨德听研究部署30号台风“蔷琵”防御应对工作。

10月22日上午，文成县委书记杨德听研究部署30号台风“蔷琵”防御应对工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省市部署要求，全面落实“3句话18个字”打法，高效运转“1833”联合指挥体系，以最高标准、最严要求、最实举措抓实抓细防汛防台各项准备。

会上，文成县气象局汇报了台风“蔷琵”发展趋势及预测研判情况；文成县防指办汇报了台风“蔷琵”防御应对准备情况；与会人员作交流发言。

杨德听指出，当前台风形势复杂多变，不确定性强。各乡镇、部门思想上要提高认识，压紧压实责任链条。要充分认清本次台风防御工作的严峻性、复杂性，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松懈心态、厌战情绪，牢固树立“宁可十防九空、不可失防万一”理念，层层传导压力、逐级压实责任，健全联动会商机制，严格落实24小时值班值守和领导带班制度，确保指令畅通、响应迅速、处置高效。

杨德听强调，风险要分析研判，精准把握防御重点。气象、水利、自然资源、应急等部门要加密监测频次，滚动会商研判台风动向、雨情水情以及地质灾害风险，及时发布预警信息；紧盯山洪地质灾害、城市内涝、危旧房屋、在建工地、旅游景区、山塘水库、交通干线等重点区域和薄弱环节，开展拉网式隐患排查，建立问题清单、限期闭环整改，提前做好人员转移预案。工作要细致细化，全面做好应急准备。要统筹调配应急队伍、抢险物资、避灾安置场所，前置救援力量，配齐抢险装备，切实保障转移群众基本生活；加强宣传引导，多渠道推送台风预警和避险提示，提升群众自救互救意识。各单位要协同作战、各司其职，做好抢险救援等准备，确保一旦发生险情，能够第一时间响应、第一时间处置。

文成县领导张呈念、林伟、张敏等参加会议。

来 源：文成发布

原标题： 杨德听研究部署30号台风“蔷琵”防御应对工作

记者 赵鹏鹏、李友汉、夏晓强

本文转自：温州新闻网 66wz.com