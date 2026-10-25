温州结束防台风应急响应
温州发布 2026-10-25 14:59:55
今年第30号台风“蔷琵”对我市的影响基本结束，市气象部门不再发布该台风消息。
关于结束防台风应急响应的通知
今年第30号台风“蔷琵”对我市的影响基本结束，市气象部门不再发布该台风消息。根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》规定，经会商研判，市防指决定于10月25日14时结束防台风应急响应，并同步结束突发地质灾害应急响应。水上防台应急响应尚未解除，请各地各有关部门持续抓好海上安全防范工作。
温州市防汛防台抗旱指挥部
2026年10月25日
来 源：温州发布
原标题： 温州结束防台风应急响应
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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