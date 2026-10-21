温州发布 2026-10-21 09:51:00

今年第30号台风“蔷琵”，10月21日5时中心位于北纬17.7°、东经131.0°，即距温州东南方向约1558公里的洋面上，中心气压910百帕，近中心最大风力17级以上，目前正以20-25公里/小时的速度向西偏北方向移动。经研究，温州市水上防台分指挥部决定于10月21日8时启动水上防台Ⅲ级应急响应。

今年第30号台风“蔷琵”，10月21日5时中心位于北纬17.7°、东经131.0°，即距温州东南方向约1558公里的洋面上，中心气压910百帕，近中心最大风力17级以上，目前正以20-25公里/小时的速度向西偏北方向移动。经研究，温州市水上防台分指挥部决定于10月21日8时启动水上防台Ⅲ级应急响应。 来 源：温州发布 原标题： 温州启动水上防台Ⅲ级应急响应 本文转自：温州新闻网 66wz.com