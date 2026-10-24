温州发布 2026-10-24 15:42:00

今年第30号台风“蔷琵”已于23日夜间由强台风级减弱为台风级，24日早晨5点钟其中心位于台湾省台北市东偏南方向约95公里的洋面上，中心附近最大风力13级（38米/秒），中心最低气压为965百帕，七级风圈半径380—500公里，十级风圈半径150—210公里，十二级风圈半径60—90公里。

今年第30号台风“蔷琵”已于23日夜间由强台风级减弱为台风级，24日早晨5点钟其中心位于台湾省台北市东偏南方向约95公里的洋面上，中心附近最大风力13级（38米/秒），中心最低气压为965百帕，七级风圈半径380—500公里，十级风圈半径150—210公里，十二级风圈半径60—90公里。

预计，“蔷琵”将以每小时20-25公里的速度向北偏东方向移动，强度逐渐减弱，将于今天上午移入东海南部海域，25日前后沿浙江东部近海转向东北方向移动，趋向日本西南部沿海，尚不排除25日擦过浙江沿海的可能。

台风“烟花”生成

今年第31号台风“烟花”（热带风暴级）于24日凌晨在西北太平洋洋面生成，早晨5点钟其中心位于关岛塞班东偏南方向约2300公里的洋面上，中心附近最大风力8级（18米/秒）。预计“烟花”将以每小时5—10公里的速度向西偏北方向缓慢移动，强度逐渐加强，未来“烟花”对我国海区无影响。

台风蓝色预警

中央气象台10月24日6时继续发布台风蓝色预警，24日8时至25日8时，受冷空气和台风“蔷琵”共同影响，黄海南部海域、东海大部、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、长江口区、杭州湾、江苏沿海、浙江沿海、福建沿海、台湾岛沿海将有6—8级大风、阵风9—10级，其中，东海大部、钓鱼岛附近海域、台湾海峡偏北海域、台湾以东洋面、巴士海峡偏北海域、台湾东部及沿海的风力有9—11级、阵风12—13级，“蔷琵”中心经过的附近海域风力可达12—13级、阵风14—15级。

24日8时至25日8时，受台风“蔷琵”影响，台湾岛中北部、江苏东南部、上海东部、浙江东北部等地部分地区有大雨，其中，台湾岛中北部、浙江东北部等地部分地区有暴雨(50～80毫米)。

暴雨蓝色预警

中央气象台10月24日6时继续发布暴雨蓝色预警，预计，10月24日8时至25日8时，台湾岛中北部、江苏东南部、上海东部、浙江东北部等地部分地区有大雨，其中，台湾岛中北部、浙江东北部等地部分地区有暴雨(50～80毫米)。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～30毫米，局地可超过40毫米）。

来 源：温州发布

原标题： 台风“蔷琵”即将进入东海，台风“烟花”生成！

本文转自：温州新闻网 66wz.com