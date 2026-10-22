温州启动防台风Ⅳ级应急响应
温州新闻网 2026-10-22 08:11:00
台风“蔷琵”（超强台风级）靠近中！根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，市防指决定于10月22日8时启动防台风Ⅳ级应急响应。
温州网讯（记者 温婉）台风“蔷琵”（超强台风级）靠近中！根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，市防指决定于10月22日8时启动防台风Ⅳ级应急响应。
今年第30号台风“蔷琵”（超强台风级）今天5时中心位于距离温州东南方向约1058公里的洋面上，中心附近最大风力16级（55米/秒），预计将以每小时15-20公里的速度向西北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近，强度逐渐减弱。24日前后紧擦或登陆台湾东北部沿海北上，但不排除趋向浙南闽北沿海的可能性。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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