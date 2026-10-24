鹿城区委书记张崇波主持召开区委常委会会议

鹿城发布 2026-10-24 10:44:41

10月23日，区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、文章精神，部署我区贯彻落实意见，并分析全区前三季度经济运行和平安鹿城建设情况等。

10月23日，区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、文章精神，部署我区贯彻落实意见，并分析全区前三季度经济运行和平安鹿城建设情况等。

区委书记张崇波主持会议。

会议传达学习了习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神。会议指出，要坚持预防为主，抓实抓细卫生与健康各项基础性、原则性工作，引导全社会树立正确健康观。要提升医疗水平，优化医疗卫生机构功能定位和结构布局，不断提高群众看病就医便利度和满意度。要深化体制改革，深入实施医疗卫生强基工程，深化医康养综合改革。要建强干部队伍，抓好高层次人才、紧缺人才、基层卫生人才引进培养，不断提高我区卫生人才素质水平。

会议传达学习了习近平总书记在内蒙古乌兰察布考察时的重要讲话精神。会议指出，要优化生态环境，持续打好污染防治攻坚战，扎实推进全域无废城市建设等行动。要培育发展新动能，抢抓“六张网”规划建设的战略窗口有序推进规划建设，推动数字经济与实体经济深度融合。要壮大农业产业，因地制宜发展“一村一品”特色产业，完善联农带农富农机制，促进农民增收致富。

会议传达学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《以更高标准、更实举措推进全面从严治党》精神。会议指出，要规范权利运行，紧盯授权用权治权的关键环节，进一步厘清权力边界，规范行政程序，让权力在制度框架内规范运行。要坚持严管严治，把作风建设融入日常、抓在经常，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，纵深推进正风肃纪反腐。要拧紧责任链条，坚持党性党风党纪一起抓，推动全面从严治党向纵深发展。

会议分析了全区前三季度经济运行和平安鹿城建设情况，研究部署下阶段工作。会议指出，今年以来，鹿城经济运行呈现“向新向上、承压前行”的鲜明态势。全区上下要紧扣市委“1361”思路举措，锚定“一区三地五城”发展定位，把“抓增量、谋增量”作为经济工作的主攻方向，大抓科技、大抓产业、大抓招商、大抓项目、大抓平安，以工作的确定性应对形势发展的不确定性，推动高质量发展和高水平安全良性互动，不断巩固“首善之区”建设成效。

会议强调，四季度是冲锋冲刺、决战决胜的攻坚季，要聚焦经济、聚力发展，坚持“以项目看发展论英雄”，深度对接省“千项万亿”和市“百项千亿”工程，扩大民间投资、产业投资、科技投资，持续深化“跨境电商+市场采购”“跨境电商+产业带”等模式创新，依托“省级高能级服务业创新发展区”，推动生产性服务业和生活性服务业提质增效，集中开展重点企业走访服务，统筹推进温商回归，加快形成更多实物量、投资量和增量支撑。要精准发力、靶向攻坚，加快建设创新创业之城、都市智造之城、文化时尚之城、消费活力之城、宜居幸福之城，对标“五重清单”，聚焦“鞋产业+人工智能+生产性服务业”融合赛道，围绕“吃住行游购娱”全要素打造文旅消费新场景，推动大宗消费、线上消费等同步发力，在“强城”“兴村”“融合”三篇文章中找准鹿城坐标，打造共富样板。要守牢底线、筑牢屏障，把稳就业摆在突出位置，推进基本公共服务一体化，抓实医疗、教育等民生保障，高效落实“3030”闭环管控机制，扎实推进防汛防台工作，一体推进高水平法治鹿城、平安鹿城建设。要着眼长远、谋深谋实，坚持远近结合，把四季度的冲刺与明年的开局衔接起来，对标上级政策导向，系统梳理重大目标、重大项目、重大改革举措，在“六张网”等项目对接中争取更多鹿城份额，奋力实现“十五五”良好开局。

会议专题听取了上级集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作专题调度会精神等及我区贯彻落实意见汇报。会议指出，思想认识再重视，工作力度再加大，责任落实再压强，风险防范再加强，严格落实集中整治领域风险隐患防范“抓、查、改、处、管”五方面工作，健全领导包案化解、联席会议等机制，一体推进监管督查，持续提升人民群众满意度，把“民生清单”转化为“幸福榜单”。

会议还部署了第30号台风“蔷琵”防御应对工作。会议指出，台风“蔷琵”具备秋台风路径变数大、致灾风险高的典型特质，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述，把防御应对作为当前首要任务，树牢“一个目标、四个宁可”理念，把困难估计得更充分，把措施准备得更周全，牢牢守住“三条底线”。要加强预报预警，紧盯台风路径、风力峰值、雨量极值与风暴潮位变化，加密会商研判，及时发布预警信息，激活叫醒叫应机制，确保信息指令直达基层一线，动态推送台风动态和避险提示，做好社会面宣传引导，提升群众自主避险能力。要筑牢风险屏障，聚焦“八张风险清单”，逐一滚动排查、闭环整改，统筹做好避灾安置场所开放准备和人员梯次转移准备，做到早转、快转、安全转。要提升指挥效能，高效运转“1833”联合指挥体系，做到前方后方协同、指挥救援一体，凝聚全域协同、联防联控的强大合力。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波主持召开区委常委会会议

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com