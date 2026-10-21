青灯石刻艺术博物馆 2026-10-21 09:21:57

10月20日，青灯石刻艺术博物馆发布《延期公告》：原定于10月23日至10月28日举办的2026秋季青灯市集全国美学大会，将延期至10月27日至11月1日举行。

10月20日，青灯石刻艺术博物馆发布《延期公告》：原定于10月23日至10月28日举办的2026秋季青灯市集全国美学大会，将延期至10月27日至11月1日举行。

具体公告如下：

尊敬的各位青灯的朋友们：

受今年第30号超强台风“蔷琵”影响，中央气象台预计，22日起我国东南部海域及沿海地区将出现强风雨天气，浙江沿海海面风力可达12～14级。台风“蔷琵”强度强、影响范围广，且路径仍存在不确定性，防汛防台形势严峻。

为切实保障每一位摊主与游客的人身安全，经主办方审慎评估，我们不得不遗憾地宣布：原定于10月23日至10月28日举办的2026秋季青灯市集全国美学大会，将延期至10月27日至11月1日举行。

对于此次延期给各位摊主和游客带来的不便，我们深表歉意。感谢大家一直以来的关注与支持，也恳请各位理解：在超强台风面前，安全始终是第一位的。

延期期间，请各位摊主和游客密切关注天气变化，尽量减少户外活动，注意人身安全。

风雨有时，相逢有期。待“蔷琵”过境，我们在市集现场等您，不见不散。

青灯石刻艺术博物馆

2026年10月20日

青灯有戏，世界同音。

10月27日—11月1日，青灯石刻艺术博物馆群落及塘河两岸。

青灯的朋友，青灯见！

来 源：青灯石刻艺术博物馆

原标题： 2026秋季青灯市集，延期！

本文转自：温州新闻网 66wz.com