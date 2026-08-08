温州晚报 2026-08-08 11:00:00

整合多部门权威指导，系统梳理台风来临前的居家防护、用电安全、物资储备等全套科普知识，提供一份可落地、全覆盖的防台行动指南。

温州网讯 台风过境常携狂风、暴雨，极易引发城市内涝、山体滑坡、高空坠物、触电、积水、设施损毁等次生灾害，严重威胁群众生命财产安全。为帮助广大市民科学应对、有效防范，记者整合多部门权威指导，系统梳理台风来临前的居家防护、用电安全、物资储备等全套科普知识，提供一份可落地、全覆盖的防台行动指南。

一、及时掌握台风动态

市民应通过气象部门官方渠道，持续关注台风预警信息，实时了解台风路径与强度变化。台风预警信号分为四级，分别以红色、橙色、黄色、蓝色表示，其中红色为最高等级。需特别注意的是，预警信号具有动态调整性，切勿因当前天气尚好而心存侥幸，务必根据预警等级提前落实相应防范措施。

二、全面排查居家隐患

居家安全是台风防御的基础。应坚持“外清隐患、内保安全”的原则，在台风来临前完成全方位排查与整改。

室外隐患清零方面：及时收回阳台、露台、屋顶的花盆、杂物及悬挂物，全面清理屋面、阳台及楼道排水沟、地漏，疏通落叶、淤泥等杂物，确保暴雨期间排水通畅，严防积水倒灌或屋面渗漏。高层住户应提前对空调外机、阳光房、雨棚等高空构筑物进行检查加固，临街住户需重点排查外墙瓷砖、墙面招牌、老旧瓦片等，防止大风裹挟杂物坠落伤人。车辆应提前移至地势较高的空旷区域，避免停放在低洼易涝路段或树下、广告牌等危险设施旁。

室内安全防护方面：台风影响期间应紧闭门窗，远离迎风面门窗；检查门窗牢固程度，必要时使用木板加固，或在玻璃窗上按“米”字形粘贴胶带，降低碎裂伤人风险。一楼、平房及低洼区域住户，应提前在入户门槛处堆放沙袋、安放挡水板，并将家具、电器等转移至高处，减少水浸损失。

三、备足应急物资

家庭应急物资储备是避险自救的关键环节。根据应急管理部门建议，每户应储备不少于3天的应急物资，核心包含瓶装饮用水、压缩饼干、罐头等耐储存食品，强光手电筒、备用电池、大容量充电宝、防水火种等照明通信设备，创可贴、消毒用品、常用慢性病药品、急救绷带等医疗物资，雨衣、雨靴、救生口哨、现金、防水文件袋等避险工具。

四、严守用电安全规范

台风期间，因线路断线、设备受潮、积水浸泡引发的触电和火灾事故高发。电力部门特别提醒广大市民，在台风来临前务必做好以下防范：

全面自查用电设施：提前检查家中电线、插座、开关是否老化破损，裸露线路应及时包裹整改，严禁私拉乱接、超负荷用电。户外充电桩、阳台外露插座、楼道公共线路等应做好防雨遮盖，台风来临前一律停止户外电动车充电，杜绝雨天露天充电行为。

落实分级断电机制：短时外出时，应关闭电视、空调、热水器等非必要电器电源；若需长期撤离，应切断入户总电源。一旦房屋周边或室内出现积水，须第一时间断电，严禁带电触碰积水区域的电器或开关。

远离户外电力危险源：台风期间切勿靠近电线杆、变压器、路灯、配电箱等电力设施。如发现断线、倒杆、设备积水等故障，须保持8米以上安全距离，切勿自行处置，并第一时间拨打电力抢修热线报修。

五、分群体精准防御

不同区域、不同行业面临的风险各有侧重，需分类施策、精准应对。

沿街商户与经营主体：应提前拆除或加固广告牌、灯箱、伸缩雨棚，门店玻璃需粘贴防护胶带；店内货物、电器、货架应垫高30厘米以上，防止积水浸泡；同时清理后厨排水管道油污杂物，确保排水畅通，重要票据、设备做好防水收纳。

山区及农村住户：重点防范山洪、泥石流、山体滑坡风险。居住在坡脚、沟口、河道周边的群众，收到黄色及以上预警时须立即做好转移准备；及时清理房前屋后边坡碎石、杂草，疏通田间及河道排水通道；加固养殖棚舍，提前转移畜禽、农资至安全高地，备好逃生工具，牢记就近避灾点位。

小区物业与业委会：应履行主体责任，提前清理小区枯枝、杂物及高空悬挂物，检修路灯、供水、排水、消防等设施，备足沙袋、抽水泵等防汛物资；重点排查地下车库排水系统，做好挡水防倒灌准备，并逐一通知独居老人、低洼住户落实避险措施。

六、服从安排及时转移

若居住地被判定为危险区域，居民应坚决服从当地政府统一安排，及时转移。居住在危旧房、简易房、铁皮房、工棚以及山洪沟口、低洼易涝地区、地质灾害隐患点等高风险区域的群众，应积极配合、有序转移至应急避难场所等安全地带。同时，建议提前熟悉就近应急避难场所位置和转移路线，确保收到转移通知时能够迅速、有序撤离。

台风防御，早行动一分，风险少一分。有关部门提醒广大市民密切关注预警，提前准备，科学应对，共同筑牢安全防线！

来 源：温州晚报

原标题： 台风季避险“全攻略”来了

记者 赵小娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com