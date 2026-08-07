温州111个标准化AI应用场景落地

温州日报 2026-08-07 09:26:30

随着越来越多“AI+制造”场景涌现，我市于近日发布全市重点行业“人工智能+制造”典型场景参考指引（试行），通过形成111个标准化AI应用场景，集中展示了前沿创业成果，为传统制造企业在生产、研发和管理等核心环节数智化改造提供借鉴。

温州一家企业生产的智能机器人正在与市民互动。郑鹏 摄

温州网讯 随着越来越多“AI+制造”场景涌现，我市于近日发布全市重点行业“人工智能+制造”典型场景参考指引（试行），通过形成111个标准化AI应用场景，集中展示了前沿创业成果，为传统制造企业在生产、研发和管理等核心环节数智化改造提供借鉴。

接入AI技术

产业升级有了“新引擎”

近日，位于永嘉瓯北的欧拉姆阀门科技公司通过引入人工智能（AI）外贸助手，精准锁定全球目标客商，成功获得百万元级别订单。同时，该公司的“柔性制造云平台”接入AI技术，大幅提升生产效率，其相关做法入选市人工智能赋能制造业典型案例。

在欧拉姆阀门的外贸部，外贸实习经理拉菲正熟练运用多国语言，通过线上平台向海外客商发出参加永嘉泵阀展览会的邀请。该公司国际业务总监金汉聂称，这个平台可以实时获取在互联网上留下过痕迹的外贸客户，自动分析采购意向，通过训练过的AI模型来快速获取订单。今年以来，这套系统显著提升了外贸客户开发效率。目前找到115家目标客户，带来的询盘已形成百万元级别的订单。

随着数字化改造的深入推入，在重点行业领域，一批龙头企业的AI应用场景成为“智造”升级的标杆和产业升级的“新引擎”。天正电气打造的“天正智瀚”大模型，深度融合电力知识与AI技术，能为工程师快速生成合规的配电方案；浙江洲一铝业有限公司将企业人工质检容易漏检的痛点“翻译”成视觉识别技术方案，开发出5G+AI视觉质检系统。

值得一提的是，AI技术正从单点突破走向全链条渗透，并带动我市智能终端、数据服务、算法模型、算力服务等产业实现协同发展。如惠利玛鞋履AI设计平台依托上亿图片的专业大模型训练，最快10秒生成设计稿，已链接行业智联工厂39家。

搭乘“顺风车”

全链应用“智造”跃升

如何让众多的中小民营企业搭乘这些优秀场景的 “顺风车”实现转型升级，成为温州传统制造转型升级必须要面对的经济话题。

据介绍，我市形成的重点行业“人工智能+制造”典型场景参考指引（试行）聚焦智能电气、工业泵阀、时尚鞋服、汽车零部件等11个重点制造业，梳理形成111个标准化AI应用场景，全面覆盖产品研发、智能制造、设备运维等关键链条。

为把“点”上的标杆经验转化为“面”上的群体优势，我市鼓励龙头企业将内部成熟的数字化系统进行轻量化解构与平台化改造，向生态伙伴开放，实现订单池与上游供应商产能、库存数据的动态匹配，提升全链条韧性。如乐清电气产业集群赋能143家中小企业，全链协同效率提升超25%，电气产业“链式协同”数改模式成功入选工信部典型案例，为区域产业集群转型输出可复制的标杆样本。

根据全市重点行业“人工智能+制造”典型场景参考指引要求，今年全市将持续扩容场景资源库，累计发布场景机会清单不少于200项、场景能力清单不少于100项，开展智能化转型供需对接活动超30场次，力争新增省级人工智能“五个百项”优质项目5个以上。并鼓励企业研发迭代垂直领域模型，打造10个以上行业垂类大模型、100个以上示范型创新应用场景，力争到2027年重点培育10家人工智能应用标杆企业。

同时，助力企业解决制约行业技术瓶颈制约，我市还同步发布产业场景机会清单，依托“帮企云”平台和系列产业数字化对接活动，已收集模型算法、AI智能体、AI应用场景等160个机会清单，覆盖全市“5+5+N”现代产业体系。

“AI赋能制造业的关键在于找准场景、以点带面。”省智能制造专家委员会副主任凌云表示，依托深厚的产业根基，温州通过龙头企业示范、行业翻译官服务、政策精准支持，正走出一条“场景驱动、链式推广”的特色路径，随着越来越多AI应用场景得到推广应用，一个更具竞争力的“智造温州”正在加速崛起。

来 源：温州日报

原标题： 从点到面，转化为群体优势

我市111个标准化AI应用场景落地

记者 李中

本文转自：温州新闻网 66wz.com