温州日报 2026-08-06 09:07:48

今年1—6月，龙港市民间投资同比增长24.5%，增速位列温州各县（市、区）首位。

温州网讯 昨天，记者从龙港市经济发展局获悉，今年1—6月，龙港市民间投资同比增长24.5%，增速位列温州各县（市、区）首位。其中，制造业投资占比31%，房地产投资占比39%，共同拉动投资大盘稳步上扬。

民间投资是反映经济活跃程度的重要风向标，而制造业在龙港有着坚实的基础。龙港新城产业集聚区内，浙江金驰包装有限公司年产1.5亿个药品包装用容器及300万个微生物耐药性检测试剂生产线建设项目正加快推进。“项目总投资约2.6亿元，目前工程已完成70%左右，预计明年开春将投入使用。”金驰包装董事长陈庆贵介绍道。

城市建设领域活力全开，未来社区等重点项目提质提速，持续释放民间投资新空间。龙港下涝未来社区二期项目是省千项万亿工程项目的子项目。目前项目一地块已全部封顶，外架拆除有序推进；二地块地下室开挖全面完成，部分楼栋已建至五六层，建设进度超过预期。业主缪先生表示：“看到小区建设速度这么快，我们满心期待，盼着能早日入住。”

今年以来，龙港深入推进“全域全员全链”招商攻坚行动，全力构建“能级跃升”招商平台，并对签约项目实行“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的全周期服务机制，以高效精准服务稳定市场预期、提振投资信心。

来 源：温州日报

原标题： 龙港民间投资上半年增速领跑温州

通讯员 邓雨薇 方崇杰 记者 潘圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com