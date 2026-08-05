100岁潘奶奶的“智慧人生” 温润善良是为人处世的底色

温州都市报 2026-08-05 09:08:49

7月30日上午，永嘉码砗村的一户农家里，麦香四溢。100岁老人潘春香忙着烙永嘉麦饼，熟悉的味道温暖了在外经商归来的儿子。

温州网讯 “好几年没吃到老妈做的麦饼了，走遍四方，再多美味都抵不过这一口家的味道。”7月30日上午，永嘉码砗村的一户农家里，麦香四溢。100岁老人潘春香忙着烙永嘉麦饼，熟悉的味道温暖了在外经商归来的儿子。

一生淳朴善良、待人宽厚，勤俭持家、处事公道，潘奶奶用自己的处世之道滋养出和睦幸福的四世同堂大家庭。她的“长寿之道”在哪？近日，记者走近这位百岁老人，聆听她的人生故事。

一手绝活烙制“家乡的味道”

当天中午，记者走进潘奶奶家中，饭桌上已经烙好了几个永嘉麦饼。潘奶奶与儿媳妇黄燕妹依旧在忙碌着。

案板上，是老人亲手备好的一大碗馅料——自家腌制的咸菜干搭配新鲜肉。“孩子们刚回来没几天，想着给他们多做几个吃。”潘奶奶的脸上洋溢着喜悦，揉面、醒面、擀皮、包馅、烙烤……十余分钟过后，酥脆的麦饼出锅了，香气瞬间飘满全屋。

永嘉麦饼是温州特色小吃、省级非物质文化遗产。潘奶奶说，她自小就跟长辈学做麦饼，如今已有近90年。“想吃的时候，就会烙几个，现做的才好吃。”潘奶奶烙出的麦饼皮薄馅满，保留着纯粹的乡土味。

“20年前家中后山建新房，我们请了几个师傅过来帮忙。我妈当时80岁了，可她依旧包揽了每天下午给师傅们做点心的任务。”二儿子金长青说，母亲做麦饼很娴熟，速度很快，老家距离新房有两三公里，他常常刚送完饼回家，母亲新一锅麦饼已经烙好，“她会催我快点送过去，说不能饿着师傅们的肚子。师傅们吃了麦饼，都夸我妈手艺好！”

温润善良是为人处世的底色

潘奶奶家中屋檐一角搭着一处燕窝。采访当天，记者注意到一只雏燕掉落地面。潘奶奶看在眼里急在心里，连忙叮嘱金长青搬来梯子，将其送回巢穴，并在一旁叮嘱：“慢一点、轻一点，千万小心，别弄疼了小燕子。”这份温润善良是潘奶奶为人处事的底色，也浸润着晚辈的成长。

潘奶奶育有三儿三女，三个儿子如今皆事业有成。在他们的记忆里，母亲可谓指引人生的良师。“我们家是典型的严父慈母，父亲管教严厉，母亲温和包容。”三儿子金长分说，小时候兄弟三人都很调皮，常常闯祸，打碎碗碟、碰翻器物是常事。每当这时，父亲都会厉声训导，母亲总会第一时间上前维护。“我妈经常安慰说没事，碎了就碎了，人没伤到就好。”

在物资匮乏的年代，番薯是很多家庭的主食，但金长青小时候不爱吃番薯，母亲就常单独为他煮上一碗热气腾腾的面条，默默给他“开小灶”。这也成为金长青童年最美好的记忆。“我是家里最调皮的那一个，小时候整天在外打闹，惹出不少麻烦，邻居也时常上门‘告状’。但我妈从不会当众数落、打骂我，一直护着我的自尊心，等旁人散去后私下耐心开导，一点点教我明事理、守本分。”在如此包容里长大的他，也将这份温柔宽厚延续到成年后的待人处事之中。

潘奶奶还有一条处世准则，也令子女们深感佩服。“我妈一直教导我们说，儿媳妇是进门的人，比儿子更要疼；女婿是上门的亲人，比女儿更要护。有一次，我独自从外地赶回家看望她，她见到我满心欢喜，可转头第一句话却问，‘你老婆怎么没来？怎么不一起回来啊？’我忍不住打趣她，到底我是亲生的，还是儿媳才是？”金长分说，家中但凡儿子儿媳有拌嘴争执，母亲总是第一时间宽慰儿媳；若是女儿女婿产生分歧，她也绝不偏心女儿，反而教导女儿学会换位思考。

这份真心相待，也换来了儿媳的“双向奔赴”。儿媳黄燕妹说，“和婆婆相处几十年，从来没有吵过一句嘴、红过一次脸。”逢年过节，黄燕妹会备好满满一桌饭菜，把软糯适口的菜夹给婆婆吃，回馈婆婆的偏爱与呵护。

擅长调解是村里出了名的“和事佬”

距离潘奶奶家两百余米的村老年活动中心，是潘奶奶每日的固定去处，一天要去两趟。潘奶奶喜欢在那里看看历史剧、听听温州鼓词，或与其他老人聊天。

热忱慷慨、友善豁达，是村民对潘奶奶的评价。“她待人真诚，从未与人结怨，常把自家瓜果分给我们吃。”邻里王阿婆笑着说：“哪天如果不见她来活动中心，我们会主动上门找她。”

面对邻里的称赞，潘奶奶笑着回应：“过日子不该藏着掖着，好东西一起分享，日子更热闹。”

金长分说，母亲还是村里出了名的“和事佬”。“邻里因为一些小事起争执，双方僵持不下时，总会请我妈出面调解。我妈为人公正，老少都信服她。再棘手的邻里矛盾，经她开导，大多都能化解。”

在大儿子金百松眼里，母亲一辈子坚守勤俭本色。“前些年村里旧房翻新，留下不少废弃木料，我妈舍不得扔掉，一根根劈掉，堆放在一起，留着生火做饭用。”“柴火饭有烟火味，好吃。”潘奶奶说，“好日子不是凭空来的，能不浪费就不浪费。”除了能劈柴，潘奶奶手脚利索，如今还在家饲养家禽。

生活自律心境豁达家风和睦

谈及长寿之道，金长青说，母亲并无特殊养生偏方，而是源于数十年如一日的自律生活、通透豁达的个人心境，以及和睦的家庭氛围。

良好的生活自律，是长寿基础。金长青介绍，母亲作息及其规律，每日凌晨5点多便起身做饭，打扫卫生。凡事坚持亲力亲为，洗衣整理从不依赖他人。“三餐定时、不挑不拣，什么都吃，胃口极好。”此外，她常年劳作、勤于走动，练就了硬朗的身体素质，一生没重大病痛、未曾做手术，也为其长寿提供保障。

通透和善的心态，是长寿关键。“我妈一生不争不抢、不怨不怒，待人宽厚赤诚，遇事释怀豁达。无论面对邻里亲朋还是生活琐事，始终保持平和恬淡的心境。”金百松说。

和睦醇厚的家风，是长寿底气。金长分坦言，“在外打拼，我们选择报喜不报忧，老妈养我们不容易，不想她到了晚年还为我们操劳担心。”

去年，金长青在村里盖了新房，想叫母亲搬过去住，可老人一句“住习惯了，老房子踏实安稳”，道出了最朴素的知足心境。

如今，潘奶奶儿孙绕膝，四世同堂六十余人、和睦美满，一家人尽享天伦，续写着人间最美好的光景。

来 源：温州都市报

原标题： 100岁潘奶奶的“智慧人生”

记者 林吉祥 实习生 郑敏娜 戴陈俊/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com