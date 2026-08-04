温州发布 2026-08-04 08:33:00

今年第13号台风“白海豚”，8月3日14时中心位于北纬25°东经147.1°，即距温州东南方向约2646公里的洋面上，中心气压940百帕，近中心最大风力15级，目前正以20-25公里/小时的速度向西偏北方向移动。经研究，决定于8月3日16时启动水上防台IV级应急响应。

今年第13号台风“白海豚”，8月3日14时中心位于北纬25°东经147.1°，即距温州东南方向约2646公里的洋面上，中心气压940百帕，近中心最大风力15级，目前正以20-25公里/小时的速度向西偏北方向移动。经研究，决定于8月3日16时启动水上防台IV级应急响应。具体要求如下：

一、密切跟踪台风动态。及时传达贯彻上级防台指令要求，突出早准备、早安排，落实各项防台准备工作。

二、强化防台措施落实。海事部门要提前组织商船做好避风准备，及早前往避风水域；农业农村部门要组织好涉渔船舶防台避风，抓好开渔调整相关工作；各扣押单位要做好所属扣押船舶防台避风工作；其他成员单位按照防台预案要求做好各自条线防台准备工作。各地要统筹做好海上旅游等活动安全管理，妥善做好海岛游客疏散等工作，防范旅客滞留和船舶冒险出海活动。

三、强化应急值守。妥善安排值班应急力量，做好应急处置各项准备工作。

来 源：温州发布

原标题： 温州启动水上防台Ⅳ级应急响应

本文转自：温州新闻网 66wz.com