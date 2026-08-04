1100次零停电衔接
温州日报 2026-08-04 08:17:24
昨天，在龙湾区状元街道龙飞路上，国网温州供电公司龙湾分公司工作人员开展带电迁改作业，对甬台温高速公路（龙湾段）改扩建工程涉及电力线路进行调整迁移。
温州网讯 昨天，在龙湾区状元街道龙飞路上，国网温州供电公司龙湾分公司工作人员开展带电迁改作业，对甬台温高速公路（龙湾段）改扩建工程涉及电力线路进行调整迁移。连日高温推高用电负荷，工作人员顶着酷暑实施不停电作业，最大限度减少对周边区域供电影响。据悉，7月以来，我市累计开展1100余次配网带电作业，统筹推进重点项目建设，全力保障城乡群众、企业生产生活用电稳定可靠。
来 源：温州日报
原标题： 1100次零停电衔接
记者 苏巧将 许惠玲
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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