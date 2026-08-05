温州都市报 2026-08-05 08:32:03

记者从市农业农村局获悉，受台风“白海豚”影响，原定8月5日的四种作业专项捕捞渔船出海生产时间推迟，重新出海的具体时间，将由海洋渔业主管部门根据台风变化情况综合研判后，及时发布信息。

在瑞安市飞云江渔业码头等待出海作业的渔船。 通讯员 蔡宽元 摄

温州网讯 昨天，记者从市农业农村局获悉，受台风“白海豚”影响，原定8月5日的四种作业专项捕捞渔船出海生产时间推迟，重新出海的具体时间，将由海洋渔业主管部门根据台风变化情况综合研判后，及时发布信息。这意味着市民心心念念的东海野生梭子蟹、红虾等海鲜要迟到了。

四种专项特许捕捞渔船各有捕捞对象：桁杆拖虾作业主要以捕捞红虾、沙虾、滑皮虾为主；刺网作业主要以捕捞小黄鱼、蟹类、鲳鱼、方头鱼为主；笼壶作业以捕捞蟹类、头足类为主；灯光围（敷）网以捕捞鲐鲹、带鱼、鲐鱼等中上层鱼类为主。

随着“白海豚”逐渐逼近我国东部沿海，8月3日16时，温州海事局正式启动水上防台IV级应急响应，全面部署各项防御措施，确保辖区水域船舶航行安全和人民群众生命财产安全。

来 源：温州都市报

原标题： “白海豚”逼近 “梭子蟹”迟到

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com