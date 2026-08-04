温州面向杭州上海台州宁德四城推出专属福利

温州日报 2026-08-04 09:22:40

日前，记者从市文化广电旅游局获悉，即日起至2026年12月31日，每周一至周四（法定节假日除外），面向浙江省杭州市、上海市、浙江省台州市、福建省宁德市四地居民，推出覆盖景区、住宿、文旅项目三大板块的惠游折扣产品，以“淡季不淡、错峰引流”为导向，精准拓展长三角及东南沿海重点客源市场。

温州网讯 日前，记者从市文化广电旅游局获悉，即日起至2026年12月31日，每周一至周四（法定节假日除外），面向浙江省杭州市、上海市、浙江省台州市、福建省宁德市四地居民，推出覆盖景区、住宿、文旅项目三大板块的惠游折扣产品，以“淡季不淡、错峰引流”为导向，精准拓展长三角及东南沿海重点客源市场。

活动期间，持有上述四城居民身份证的游客，可在参与合作单位核验身份后享受专享权益。此次惠游产品涵盖范围广、优惠力度大，共有23家景区（景点）、41家酒店和民宿、17家文旅项目参与让利，形成“景区免票引流、住宿折扣留客、文旅体验增值”的完整消费链条。

景区方面是本次惠游活动的重头戏。全市15家国有景区（景点）面向四城游客实行首道门票免费，囊括了温州最具代表性的山水人文资源。其中，雁荡山风景区的三折瀑景区、显胜门景区，中雁荡山玉甑景区均在免票之列；楠溪江则有苍坡古村、崖下库、丽水街、芙蓉古村四个景点参与活动；洞头区的望海楼、半屏山，瑞安寨寮溪风景区的花岩国家森林公园、九珠潭景区、东源木活字印刷展示馆以及圣井山景区，瓯海的泽雅七瀑涧景区，泰顺的乌岩岭景区等悉数入列。此外，文成县还推出“买一送一”式联动优惠：购买刘伯温故里景区门票赠送铜铃山森林公园景区门票，反之亦然，两处景区实现“一票通玩”。民营景区同样积极响应，全市6家民营景区（景点）提供首道门票免费或五折及以下优惠，涵盖瓯海温州园博园葳蕤馆、乐清绿萌小熊猫庄园、瑞安奇云漂飘景区、文成龙麒源景区、大月湾景区、泰顺白鹤山庄等，进一步丰富了游客的选择空间。

住宿配套的让利幅度同样可观。全市27家酒店、14家民宿共同组成住宿优惠矩阵，覆盖鹿城、龙湾、瓯海、洞头、乐清、瑞安、平阳、文成、泰顺、苍南等各县（市、区）。想要品质游的，温州华侨饭店豪华房单标同价480元，温州空港万豪酒店豪华大/双床房600元；追求性价比的，乐清市聚丰圆大酒店标准间只要218元，泰顺司前大酒店更是低至139元；民宿方面，洞头霓好民宿、瑞安未见山染民宿门市价直接打七折，鹿城多家网红民宿给出携程当日价八五折。很多酒店还附带福利套餐及餐饮折扣，如泰顺大峡谷温泉度假村就推出夏日消暑套餐299元/套，含景观温泉房1间、2大1小早餐、游泳及温泉等；499元套餐还增加云岚牧场门票和浪肆稻田咖啡折扣等。

文旅体验项目的加入让惠游产品更具互动性和文化味。瓯海温州园博园游船大环线五折至34元、小环线五折至19元；洞头区海陶美术馆产品及体验打七五折，东海贝雕艺术博物馆螺钿产品八折、饰品八八折，霓屿滩涂乐园门票八折；瑞安市王法万木活字传习馆提供基础木活字印刷体验免费，东梨民艺博物馆蓝夹缬手帕体验从58元降至30元。苍南县在此次活动中参与文旅项目最多，涵盖风宥旅拍、无尽蓝饮品、油罐咖啡、乘风破浪咖啡、海浪湾冲浪基地等众多新业态。

有意前往温州的四城游客，可在周一至周四携带本人身份证件，享受这场“很美也很近”的山水之约。

来 源：温州日报

原标题： “温州很美也很近” 我市面向杭州上海台州宁德四城推出专属福利

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com