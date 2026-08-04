法治温州建设20年成果丰硕！温州市委举行新闻发布会

温州发布 2026-08-04 08:33:00

8月3日，中共温州市委举行“建设更高水平法治温州”新闻发布会，介绍和总结法治温州建设20年成就，部署更高水平法治温州建设。

8月3日，中共温州市委举行“建设更高水平法治温州”新闻发布会，介绍和总结法治温州建设20年成就，部署更高水平法治温州建设。

郑鹏 摄

市委依法治市办常务副主任，市司法局党委书记、局长薛光伟介绍法治温州建设20年成就，与市人大常委会法工委主任张胜海，市检察院党组副书记、常务副检察长、新闻发言人王盛，市法院党组成员、副院长、新闻发言人刘万成，市公安局党委委员、副局长程式，一起回答记者提问。

答记者问

今年是“十五五”开局之年，“建设更高水平法治温州”也写进了温州“十五五”规划，请问接下来温州有哪些具体安排？

市委依法治市办常务副主任，市司法局党委书记、局长 薛光伟：

下步，市委将出台《建设更高水平法治温州的决定》，进一步明确今后一段时期法治温州建设总体目标、核心任务以及实施路径。总的思路就是：以习近平法治思想为根本遵循，坚持守正创新、示范引领、全域提质，推动法治与改革、发展、稳定相协同，全力打造具有温州辨识度、全国影响力的市域法治高地。重点在三方面攻坚突破：

第一，争创全国法治政府建设示范市。

进一步完善习近平法治思想宣传学习、研究阐释等机制载体，配套出台“八进”标准化工作指引，加快形成一批更具分量的标志性研究成果和实践样板。持续强化法治统筹，高标准落地法治建设“113”统筹机制，纵深推进“重大行政决策、政府信息公开”等9大领域专项攻坚，用好领导干部法治素养评价、“1+2+N”法治督察等制度抓手，不断补齐法治建设短板弱项，力争明年创成全国法治政府建设示范市。

第二，建设法治领域改革先行市。

聚焦“创新温州”建设，坚持以改革破难题、以创新塑优势，全力构建与高质量发展、高水平对外开放、基层治理现代化等相适配的法治支撑体系，努力做法治领域改革的实干家、促进派、示范生。重点要加快培育一批法治领域“小切口、大撬动”改革创新项目，探索重大行政决策全流程数治模式，全力争取公法服务行业党建统管模式等全国试点，努力形成更多具有温州辨识度的精品工程，为全省乃至全国提供可复制、可推广的温州样本和温州经验。

第三，打造法治化营商环境最优市。

紧扣温州“5+5+N”产业体系和“一港五谷”等新质生产力孵化平台建设，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，全面实施法治化营商环境提升行动，谋划出台更多企业和群众关心关注的“小快灵”地方性立法和政府规章，纵深推进OPC、生物医药、人工智能等产业法治赋能专项行动，迭代知识产权成果保障和风险防范体系，做深做实企业合规指导等服务。同时，进一步规范执法司法运行，常态化推进突出问题整治，努力让人民群众在每一项政策制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中都能感受到公平正义，真正让法治成为温州发展最鲜明、最坚实的底色。

行使地方立法权以来，温州已经制定实施地方性法规30部，请问接下来温州将如何推进地方立法，为奋力谱写中国式现代化温州新篇章提供更加有力的法治保障？

市人大常委会法工委主任 张胜海：

自2015年行使地方立法权以来，温州的立法工作从零起步、跨越发展，到现在已经出台了30部地方性法规。这30部法规，紧扣两个“民”字：一是“民营经济”，为温州“民营经济之城”、民营企业的高质量发展注入法治动力；二是“民生改善”，立法增进民生社会事业福祉，促进基层社会治理，可以说都带有鲜明的温州烙印。站在法治温州建设20年的新起点上，我们下一步的重点，主要从四个方面发力：

一是前瞻谋划立法计划项目。

我们将紧扣“十五五”期间我市经济社会发展需求，加强对立法工作的前瞻性思考、系统性推进、针对性构建，科学编制立法调研项目库和年度立法计划。强化立法决策与改革决策相衔接，重点聚焦新质生产力、民营经济发展、民生保障、社会治理、数字经济、人工智能等重点领域、新兴领域方面的立法，强化法规制度创设与系统集成。

二是持续提高立法工作质量。

立法确立的是制度，制度是管全局、管根本、管长远的，其质量影响更为深远。我们始终把立法质量作为立法工作的生命线，坚持“不抵触、有特色、可操作”的原则，注重“小切口”“小快灵”立法,综合运用促进类立法和管理类立法，提高立法的针对性、适用性、可操作性。加强对立法重要问题、关键法规条款的研究论证，充分发挥立法引导、推动、规范、保障相关改革的积极作用，做到立法与改革同频、与发展同步、与民心同向。

三是深入践行全过程人民民主。

立法不能关起门来写条文。我们将更充分地发挥基层立法联系点的“直通车”作用，灵活运用调研、座谈、论证等方式，多去企业、园区、镇街走一走、听一听。比如我们正在制定的数据产业促进条例，前期已经实地走访了很多相关企业和专家，就是为了让法规精准赋能产业生态。下一步，我们会继续拓宽社会各界参与立法的渠道，确保地方立法更好地汇聚民意、反映民智。

四是动态完善法规闭环管理。

我们始终把法规实施放在和立法同等重要的位置,督促制定配套规范性文件,统筹运用执法检查、专题询问、立法后评估等手段,推动法规进入执法、融入司法、列入普法。同时，我们还将建立法规常态化清理机制，及时修改或废止与国家、省的法律法规存在不一致或者滞后经济社会发展的法规制度,确保法律体系和谐统一。

民营经济是温州的底色。请问在服务民营企业、优化法治环境方面，温州有哪些实打实的举措和突破性的创新？

市法院党组成员、副院长、新闻发言人 刘万成：

近年来，温州法院聚焦市委建设营商环境最优市、打响“温暖营商”品牌决策部署，出台《关于以高质量司法护航推进新时代“两个健康”先行示范的意见》等文件，打好惠企、护企、稳企“组合拳”，着力打造法治化营商环境最优一环。具体来说，我们主要抓了四件事：多元解纷更高效、创新保护更有力、破产办理更优化、权益兑现更充分。

第一件事，是在“多元解纷”上做加法，让涉企纠纷化解更高效便捷。

我们建立商事纠纷诉讼与仲裁、调解衔接机制，打造异地商会共享法庭，特别是针对温州的特色产业，比如乐清的电气、瑞安的汽摩配、龙港的印刷包装等行业，推动设立行业调解中心，力求为企业提供更加精准、高效、便捷的解纷服务。

第二件事，是在“创新保护”上亮实招，让企业创新创造更安心。

2022年4月，我们正式揭牌成立温州知识产权法庭，这是当时全国唯一在省会、计划单列市已有知识产权法庭之后又设立的地级市专业法庭，跨区域集中管辖温州、金华、丽水三地技术类知识产权案件。2024年法庭还整体入驻了市知识产权综合服务产业园，与市知识产权保护中心、调解中心等形成全链条服务体系。法庭成立以来，已累计审结技术类案件2511件。与此同时，我们揭牌成立全国首家“数据资源法庭”，集中管辖全市涉数据资源类案件，有力护航数字经济发展。我们还在“一港五谷”这些科创平台，专门设立了司法服务站，为创新企业提供“家门口”的法治服务。

第三件事，是在“破产办理”上深探索，助力“僵尸企业”有序出清和危困企业有效拯救。

温州法院于2014年被最高法院确定为首批破产审理方式改革试点法院之一，于2019年设立温州破产法庭，先行先试走出了一条“市场化导向、差异化处置、专业化审理、机制化推进”的民营企业破产审判之路。率先探索个人债务集中清理工作，推动出台全国首个个人债务集中清理工作会议纪要，助力诚实而不幸的企业家重获新生。温州曾受邀作为“办理破产”指标唯一的代表，在全国优化营商环境经验交流现场会上作发言。

第四件事，是在“权益兑现”上下功夫，让市场主体债权实现更充分。

开展强力攻坚切实解决“执行难”专项活动，一方面践行善意文明执行理念，通过“活封活扣”、及时修复信用等措施，帮助企业脱困发展；另一方面，加大涉企案件执行力度，创新打造“智慧执行”“云执车”“驿执通”“拘执协同”等数字化成果，加速兑现企业胜诉权益。

下一步，将持续深化“优治、优审、优服、微创新”的营商环境“三优一创”工作，以高质量司法助力温州成为企业投资兴业的最优选。

检察机关作为法律监督机关，在维护企业合法权益、从源头上预防涉企法律风险方面，请问近年来最核心的抓手是什么？下一步还有什么“升级版”举措？

市检察院党组副书记、常务副检察长、新闻发言人 王盛：

20年来，温州检察机关始终锚定“法治是最好的营商环境”，以高质效履职护航民营经济健康发展。我们的核心抓手，可以概括为三个方面：

紧盯突出问题，强化法律监督刚性。

针对企业反映强烈的跨区域违法抓捕、违规异地办案以及违法“查扣冻”等问题，我们开展了专项监督，研发了“超期限查封不动产数字监督模型”，并与公安机关建立了异地执法协作监督机制。这几年，我们帮助企业解封了违法冻结的资金1.2亿余元、房产29套，监督撤案18人。另外，针对企业内部的“蛀虫”——比如高管职务侵占、挪用资金，我们建立了“打击犯罪+追赃挽损+综合治理”的全链条机制，不仅依法严惩犯罪，更注重为企业挽回损失，同时通过检察建议帮企业堵塞管理漏洞，真正做到办完一个案子，规范一家企业。

立足温州特色，构建数智检察高地。

我们主动融入中国（温州）数安港建设，成立了全国首个数据资源检察室，通过发布行业数据安全白皮书与工作指引，有效促进行业自治。更重要的是，经过深入调研，我们针对《个人信息保护法》实施中的难点，提出了“相对匿名化”等7点建议，被列入全国人大常委会宪法和法律委员会审议的年度首份法律议案，将温州的基层实践转化为了国家立法的“温州样本”。此外，我们还高标准承建了新时代“两个健康”法治研究中心，汇聚专家智库力量，为涉企司法保护提供坚实的理论支撑。

聚焦源头治理，优化法治服务供给。

我们坚持“抓前端、治未病”，构建了“线上+线下”的法治服务矩阵。线下，联合市工商联等28家单位建成26家“企检服务中心”，实现重点产业全覆盖。线上，我们在“浙里办”上线了“企检通”平台，集成诉求反映、法律咨询、信用修复等功能，实现企业法治诉求“一键申请、闭环处置”。截至目前，已受理诉求169件，办结152件，有效帮助企业防范化解法律风险。

下一步，我们将重点抓好三项“升级版”举措：

一是深化权益保障机制。将专项监督成果制度化，探索建立趋利性执法司法全流程监督预警机制，常态化保护企业合法权益。二是拓展数智服务平台。进一步丰富“企检通”应用场景，加强与行业协会的联动，提升涉企法治诉求的办理质效，切实增强企业获得感。三是攻坚前沿司法难题。依托数据资源检察室，持续深化数字经济综合司法保护，加强对数据知识产权等新型问题的研究，努力打造服务保障新质生产力发展的检察样板。

公安是离老百姓最近的执法机关。这二十年来温州公安在便民服务、执法为民方面，给群众和企业的获得感体现在哪里？

市公安局党委委员、副局长 程式：

公安机关做的事，具体概括为两句话：对群众，让办事更方便、执法更公正；对企业，让经营更安心、发展更顺心。

第一个“更”：对群众而言，更大的获得感就是“办事少跑腿、执法更公正”。

一是在民生服务方面，我们构建了“一网通办、一窗通办、一证通办、一线应答、一次综查”等政务服务机制，通过“浙里办”“温警在线”等网上平台，随时随地提供181项服务，通办覆盖率达100%，收到群众评价约32.2万条，好评率约为99.85%，提升了群众获得感和满意度。二是在执法办案方面，实现执法“更规范、更公正、更文明”。建立健全受立案管理制度，破解群众报案难、受理难等问题。落实执法全程音视频记录制度，实现案件办理全程记录、全程留痕、全程监督。全面推行执法公开、说理式执法。开展常态化执法监督，统一执法尺度，杜绝“同案不同罚”。率先推行涉案财物社会化处置，解决群众损失财物处置慢、退赃慢等问题，维护群众的合法权益。

第二个“更”：对企业而言，更大的获得感就是“有事帮得上、无事不打扰”。

一是依法护企助企，有事帮得上。严打涉企违法犯罪，近五年来，共查处职务侵占、挪用资金、合同诈骗等经济案件约1105起，挽回经济损失约4.54亿元。强化行业合规建设，制定了100项《涉企行政指导目录》，建立鞋革、汽摩配、电气、数据等重点产业的合规指引，获得了企业的高度评价。首创“首违不罚”机制，建立57项涉企轻微行政违法行为“首违不罚”机制，相关经验被多地公安机关学习借鉴。二是严格规范执法，无事不打扰。严厉整治涉企“两违四乱”，落实涉企案件 “慎查封、慎扣押、慎冻结”，集中整治违规异地执法、趋利性执法以及“乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封”等问题，维护企业合法权益。严格规范涉企行政检查。落实《浙江省公安机关涉企行政检查十二项规定》，建立“重点场景 + 一般场景”两张清单，整合跨警种检查事项，实行“无计划不检查、未审批不检查、可远程不上门、信用好少检查”。

下一步，将持续深耕群众、企业高频的执法场景，持续优化便民惠企数字化服务，为群众、企业排忧解难。进一步规范执法行为，维护群众、企业合法权益。用一件件便民服务的小事、一个个惠企服务的细节，护航温州经济社会高质量发展。

来 源：温州发布

原标题： 法治温州建设20年成果丰硕！温州市委举行新闻发布会

本文转自：温州新闻网 66wz.com