温州日报 2026-08-04 09:22:40

自今年5月启动以来，第五届温州市“乡村好声音”展演暨“全民村K”活动掀起了席卷瓯越大地的歌唱热潮，全市已累计举办选拔赛超100场，吸引近4000人次登台献唱，线下观赛突破13万人次，全网传播量超1000万，真正实现了“村村有歌声、场场聚人气”的火热态势。

“泰好唱”全民村K在泰顺廊桥市集火热开启。图片由市文化馆提供

温州网讯 夜幕降临，华灯初上。在温州，比夏夜更“热”的，是遍地开花的“全民村K”舞台。一支麦克风、一方小天地，不限年龄、不限职业、不限唱法，想唱就能登台。

自今年5月启动以来，第五届温州市“乡村好声音”展演暨“全民村K”活动掀起了席卷瓯越大地的歌唱热潮，全市已累计举办选拔赛超100场，吸引近4000人次登台献唱，线下观赛突破13万人次，全网传播量超1000万，真正实现了“村村有歌声、场场聚人气”的火热态势。

没有门槛的舞台

人人都是“大民星”

“村K”凭什么圈粉男女老少？答案或许很简单：它让每个人都可能成为主角。赛事不设高冷门槛，所有登台者都被授予“民星奖”——歌唱无高下，热爱便是入场券。

在瓯海，“声动园博 唱游瓯海”全民K歌大赛累计开展47场赛事，汇聚超2200名参赛者，全网点赞超97万次，成为全市标杆。在泰顺，“泰好唱”全民村K已举办13场，线下观赛突破3.8万人次。在龙港，外卖员袁三牛带着自创歌词登上了舞台。他在龙港工作了20年，送过外卖、做过防水补漏，干着最实在的营生，却藏着一颗最不羁的音乐心。

正是这样一个个平凡而滚烫的身影，让“村K”的意义早已超越了唱歌本身。从都市商圈到田间地头，从本地居民到新温州人，一支麦克风让所有人都成了这个夏天的主角。

不止于唱歌

越来越多“村K+”新玩法

在温州，“村K”正成为一个奇妙的“连接器”，串起文旅、消费与乡情。

以赛为媒，歌声里流淌着“诗与远方”。各地不约而同地将舞台搬出室内，嵌入最美的山水与市井之中。比如在鹿城，舞台不在高墙剧院里，而在烟火气十足的惠民大排档、古韵悠长的九山书会、人流如织的中国鞋都时尚港购物中心。

以唱促销，歌声里激荡着“共富曲”。“村K”的超高人气，正转化为实打实的消费增量。比如瓯海区新桥街道将赛事与美食文化嘉年华联动，带动76家餐饮商户、23家摊位集聚，打造出“视听+美食”的沉浸式消费场景。

以歌会友，歌声里凝聚着“邻里情”。在鹿城九山书会，古建书香与鲜活歌声相融共生，民间歌手同台切磋。在苍南比音勒芬广场，观众为心仪选手呐喊助威，线上人气投票通道持续火爆。

战鼓擂响

晋级赛将唱出怎样的“新花样”

随着各地选拔赛陆续收官，12支县（市、区）代表队已组建完毕，每队7名选手，须包含美声、民族、通俗三种唱法。

更为紧张激烈的晋级赛，将于8月正式打响。8月4日晚，首场对决将在鹿城区九山书会率先唱响，东道主鹿城队迎战永嘉队。后续五场对阵同样看点十足：8月11日瓯海对龙港、8月14日洞头对龙湾、8月18日泰顺对苍南、8月21日乐清对平阳、8月28日瑞安对文成。所有场次均为晚上开赛，届时将通过“温州市文化馆”“温州文旅资讯”等视频号平台直播。温州“全民村K”还将持续探索更多“村K+”新打法：将赛事与非遗体验、乡村美食、文旅打卡更深度地融合，打造“赛事+文旅+消费”一体化模式。半决赛和决赛将于9月中旬在瓯海区梧田老街举办。

“世界的温州，来了都说好；温州的乡村，听了忘不了。”这个夏天，让我们在一支麦克风前相遇，在歌声中感受瓯越大地的滚烫热忱与无限活力。

来 源：温州日报

原标题： 去有麦克风的地方玩一夏 “全民村K”掀起文旅热潮

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com