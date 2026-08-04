温州日报 2026-08-04 08:52:00

昨日上午，永嘉县公安局、县委宣传部（网信办）、县文化和广电旅游体育局、温州市楠溪江旅游经济发展中心等多部门联合行动，针对8月1日楠溪江流域强对流天气中涉险组织桨板漂流活动，对涉事俱乐部进行严肃约谈。

温州网讯 昨日上午，永嘉县公安局、县委宣传部（网信办）、县文化和广电旅游体育局、温州市楠溪江旅游经济发展中心等多部门联合行动，针对8月1日楠溪江流域强对流天气中涉险组织桨板漂流活动，对涉事俱乐部进行严肃约谈。

8月1日下午，楠溪江流域突遭强对流天气，短时间内大风伴强降雨，枫林、岩头段水域部分桨板漂流游客未能及时撤离。接警后，属地政府第一时间启动应急响应，公安、消防、蓝天救援等多支力量迅速赶赴自然岛、龚埠、楠溪江二桥等重点区域展开搜寻，协助游客安全转移。事后核查确认，温州一川户外有限公司组织100多人参与活动，未向当地政府及相关部门报备。

此次约谈围绕该事件暴露出的安全隐患和管理漏洞展开。约谈现场，各部门逐一指出问题，并严肃要求俱乐部立即整改：俱乐部组织活动参与人数众多，未向公安机关及属地政府报备，存在监管盲区；内部管理欠缺，在接到恶劣天气预警后未能果断终止活动，极端天气下又缺乏有效的应急预案，安全意识缺失；活动下水路线与划定安全水域存在偏差，增加了水上安全风险。此外，俱乐部在多个网络平台发布的宣传视频中，安全提醒设置不够醒目，警示标识仅置于画面右下角且字体过小，容易被平台文字遮挡，无法起到有效的风险提示作用。

“以往我们也遇到过雷阵雨，通常漂到二桥附近避雨，等雨停后继续活动。但这次风力远超预期，预判出现失误，加上领队对讲机进水失灵，导致通讯中断，才出现险情。” 温州一川户外有限公司负责人戴凯强回忆，当天下午2点多收到雷暴天气预警，但当时天气晴热，已有60余人下水，未能对后续天气情况作出准确判断。针对各部门指出的问题，戴凯强逐项作出整改承诺，表示将以此为戒，全面整改，杜绝类似情况再次发生。

据悉，目前楠溪江指定桨板皮划艇区为枫林龚埠至岩头月牙滩，10:00-18:00开放。记者从永嘉县文化和广电旅游体育局获悉，当前桨板等水上运动管理尚不完善，大部分为私人行为。部分俱乐部相对规范，配备了教练员和救生员，但有些俱乐部仅在网上发帖便组织大量人员活动，监管难度较大。

记者了解到，楠溪江实行特许经营。2023年，永嘉旅游投资集团（永嘉县文化旅游集团有限公司前身）通过公开竞拍，获得楠溪江水域综合利用项目20年运营权，其他俱乐部或企业若要在水上经营，应与该集团协商获得特定线路或区域的经营授权。对于长距离活动，需明确教练员配比等业务要求。接下来，当地将对所有在楠溪江运营的俱乐部进行登记备案，以规范管理。

相关部门提醒广大市民和游客，参与户外水上运动务必选择正规经营单位和场所，佩戴救生设备，遵守安全指引，切勿擅自进入未开发水域或追求刺激冒险。安全是户外运动的第一底线，各方须共同维护楠溪江水域旅游安全秩序。

来 源：温州日报

原标题： 楠溪江不可随意玩桨板 一户外俱乐部涉险组织活动被多部门约谈

永嘉融媒记者 汪霞 记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com