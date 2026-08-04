两大AI项目落地温州龙湾，补齐数字文创产业链关键环节
近日，浙江省温州市2026年第二季度重大项目签约活动举行。文化“新三样”代表项目专场中，两个人工智能项目落户龙湾区温州国际云软件谷，补齐数字文创产业链关键环节。
作为温州数字产业重点承载区，龙湾持续夯实AI算力底座，培育本土文创市场主体，搭建起内容生产传播全链条产业集群。此次落地的两大项目分别深耕“AI+文化”出海和“AI+游戏”开源两大细分赛道，将助推区域人工智能应用从基础落地向高效实用迭代升级。
温州市文化“新三样”代表项目签约现场。刘伟 摄
其中，中国（温州）人工智能创意贸易港项目，旨在建设和打造一站式AI创作平台，实现从剧本生成、视频制作到多语言配音、字幕翻译的全流程AI辅助创作。同步搭建数字内容资产贸易平台，提供从确权、保护、全球分发、合规出海到交易变现的全链条服务。
项目落地得益于龙湾成熟的文创产业积淀。依托浙南AI内容创作与传播基地，当地现已集聚规上文化“新三样”企业9家，营收近20亿元。“从内容生产到海外传播的产业链正在龙湾快速成形。创意贸易港的落地，恰好补上了‘全球分发与交易变现’的关键一环。”龙湾区相关人员表示。
另一签约项目——AI开源游戏创作与数字内容产业平台项目，规划搭建DSGO人工智能开源游戏共创与内容分发平台，配套建设DoraSSR开源游戏引擎研发、AI模型与算力调度和数字游戏内容生产运营三个中心，配套构建开发者及创作者生态和AI游戏内容安全与版权管理两套体系。项目牵头人为“00后”OPC创业者，直观体现出当地成熟科创生态对青年创新团队的培育与承载能力。
7月25日，温州加快打造人工智能OPC创业高地主题活动在龙湾区举行。温州市龙湾区委宣传部供图
两个项目同时落地并非偶然，是当地持续构建完善人工智能产业生态的阶段性成果。近期，龙湾先后举办多场人工智能主题活动，吸引海内外科创人才、企业集聚，已有20余家科创主体集中落地发展。同时面向AI行业出台覆盖企业全生命周期的“爱来坞18条”专项政策，持续优化数字文创产业营商环境。
算力是数字文创产业发展的底层根基。目前龙湾累计集聚数字经济企业超3000家。产业运行数据显示，2026年1至5月，该区人工智能核心产业营收达16.9亿元，增长48.1%，算力、平台、政策协同发力，持续释放数字文创产业增长潜能。
来 源：新华网客户端
记者 黄佳 宣仪/文
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
三步造鞋颠覆传统工艺 温州3D打印鞋火热“出圈”经济08-03
-
温大学子把雁荡山“打印”进温州园博园社会08-03
-
跨越400公里，温籍青年的“幸福鹊桥”社会08-03
-
一鸣食品董事长朱立科：越是竞争激烈，越要在质量上下苦功经济08-03
-
温州医生王勤美获评全国“白求恩式好医生”社会08-03
-
全时段、全人群、全空间！八大场景重塑瓯海“夜”态社会08-03
-
乐清宝藏“避暑地”火了！不少人周末直奔这里，随处荡荡都是惊喜社会08-03
-
文成周壤实行“下访+”工作法 推动年轻干部深入基层解决问题社会08-03
-
暑假里，温州市体育运动医院迎来众多青少年学生社会08-03
-
从清雅中正到雍容大度！“姜立纲奖”温州市书法篆刻大展传承中见“突破”科教文体08-03