新华网客户端 2026-08-04 09:52:00

近日，浙江省温州市2026年第二季度重大项目签约活动举行。文化“新三样”代表项目专场中，两个人工智能项目落户龙湾区温州国际云软件谷，补齐数字文创产业链关键环节。

作为温州数字产业重点承载区，龙湾持续夯实AI算力底座，培育本土文创市场主体，搭建起内容生产传播全链条产业集群。此次落地的两大项目分别深耕“AI+文化”出海和“AI+游戏”开源两大细分赛道，将助推区域人工智能应用从基础落地向高效实用迭代升级。

温州市文化“新三样”代表项目签约现场。刘伟 摄

其中，中国（温州）人工智能创意贸易港项目，旨在建设和打造一站式AI创作平台，实现从剧本生成、视频制作到多语言配音、字幕翻译的全流程AI辅助创作。同步搭建数字内容资产贸易平台，提供从确权、保护、全球分发、合规出海到交易变现的全链条服务。

项目落地得益于龙湾成熟的文创产业积淀。依托浙南AI内容创作与传播基地，当地现已集聚规上文化“新三样”企业9家，营收近20亿元。“从内容生产到海外传播的产业链正在龙湾快速成形。创意贸易港的落地，恰好补上了‘全球分发与交易变现’的关键一环。”龙湾区相关人员表示。

另一签约项目——AI开源游戏创作与数字内容产业平台项目，规划搭建DSGO人工智能开源游戏共创与内容分发平台，配套建设DoraSSR开源游戏引擎研发、AI模型与算力调度和数字游戏内容生产运营三个中心，配套构建开发者及创作者生态和AI游戏内容安全与版权管理两套体系。项目牵头人为“00后”OPC创业者，直观体现出当地成熟科创生态对青年创新团队的培育与承载能力。

7月25日，温州加快打造人工智能OPC创业高地主题活动在龙湾区举行。温州市龙湾区委宣传部供图

两个项目同时落地并非偶然，是当地持续构建完善人工智能产业生态的阶段性成果。近期，龙湾先后举办多场人工智能主题活动，吸引海内外科创人才、企业集聚，已有20余家科创主体集中落地发展。同时面向AI行业出台覆盖企业全生命周期的“爱来坞18条”专项政策，持续优化数字文创产业营商环境。

算力是数字文创产业发展的底层根基。目前龙湾累计集聚数字经济企业超3000家。产业运行数据显示，2026年1至5月，该区人工智能核心产业营收达16.9亿元，增长48.1%，算力、平台、政策协同发力，持续释放数字文创产业增长潜能。

来 源：新华网客户端

原标题： 两大AI项目落地温州龙湾，补齐数字文创产业链关键环节

记者 黄佳 宣仪/文

本文转自：温州新闻网 66wz.com