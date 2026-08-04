37℃！记者沉浸式体验“火焰蓝”日常

温州晚报 2026-08-04 09:22:00

盛夏的温州，气温直冲37℃，户外空气闷热得让人透不过气。但再热的天也不会让消防停下训练和出警的脚步。昨天，记者走进瓯海区消防救援大队娄桥站，试穿装备、参与训练、跟随出警，真切体会消防员在酷暑中的工作艰辛。

穿戴消防服

清除马蜂窝

温州网讯 盛夏的温州，气温直冲37℃，户外空气闷热得让人透不过气。但再热的天也不会让消防停下训练和出警的脚步。昨天，记者走进瓯海区消防救援大队娄桥站，试穿装备、参与训练、跟随出警，真切体会消防员在酷暑中的工作艰辛。

体验一 39公斤装备上身

上午9点，烈日把训练场地面晒得滚烫，站在户外短短几分钟，浑身就被热气裹住。当天第一项内容，是消防员最基础也最考验速度的快速换装训练。

在消防员的指导下，记者穿戴好一整套灭火装备，防火服、头盔、防护靴、空气呼吸器、腰包一应俱全，再配上两盘高压水带和水枪，整套装备足足有39公斤。其中空气呼吸器气瓶重9公斤，两盘水带加水枪头就占了16公斤。

为了不耽误出警黄金时间，消防员日常训练都会采用半跪式换装，不用反复起身、下蹲，动作干脆利落，整套十二件装备，标准完成时间只需要2分钟。

记者现场称重体验，自身净重81公斤，穿齐全套装备和器材，整体重量达到120公斤。猛地站起身，双腿瞬间被重物压得发酸，身体摇摇晃晃，根本站不稳。

消防防火服面料厚实坚硬，比冬天的棉衣还要厚重，面料紧实不透气，主打防护而非舒适。整套穿好后，身上的热气完全散不出去，牢牢闷在衣服里。戴上面罩、接通气瓶后，呼吸变得有些费力，稍微动一动，燥热感就扑面而来。

“这身衣服不是穿来舒服的，是火场保命的。”消防员介绍，刮风下雨、酷暑高温，警情从来不会挑天气，负重高温作业是他们的常态。

消防站有着严格的出警要求，白天接到警情，消防车必须1分钟内驶出车库。为了抢时间，很多时候消防员会在行驶的车上完成穿戴。日复一日地负重训练，让他们早已适应这种高压高强度的作业节奏，从容应对各类突发险情。

体验二 高温负重爬楼梯

上午9时30分，气温还在不断升高，记者跟随消防员前往训练楼开展模拟灭火演练。全套装备上身，哪怕待在车里，身体也一直在积热发烫。车子停稳，训练立刻开始，记者和一名消防员搭档充当攻坚前锋，投入实战训练。

身旁的消防员拎起水带快步冲刺，动作干脆流畅。记者拿着水枪转换头紧跟在后，其他队员有序跟进、接驳管线、铺设水带，团队配合默契。但对穿着全套负重装备的记者来说，整套动作难度骤增。厚重的装备压在肩背，抬脚迈步都很吃力，爬楼梯时每上几级，就必须停下来喘口气，体能消耗得特别快。爬到二楼水枪点位时，记者早已满头大汗、气喘吁吁。

接通水源后，高压水流瞬间喷涌而出，水枪后坐力大，枪身不停晃动，震得记者手腕发麻、手臂发软，根本握不稳。在消防员的指导下，记者把水带扛在肩头，靠身体核心力量稳住角度，才勉强完成平稳喷水作业。

消防员介绍，真实火场需要长时间稳定喷水，特别消耗体能，灭火全程都靠团队配合、分工协作。高温天气里，消防员单次火场作业一般控制在15分钟左右，大家轮流上阵、接力攻坚，避免因高温透支出现危险。

稍做休整，上午10时10分，记者换上带反光条的橙色救援服，参与破拆训练。这款衣服质地更轻、活动更灵活，适合破拆、抬搬这类大幅度救援动作，身上的反光条也能保障夜间作业安全。

消防员说，车祸、房屋坍塌这类现场，变形的车身、坚硬的钢架都没法徒手破开，十几吨压力的液压钳，就是快速打开救援通道的重要工具。

记者加入三人作业小组，负责设备衔接，辅助操控液压钳剪切方钢。看似简单的剪切动作，实际特别考验力量和稳定性，一旦发力不稳，切口就会歪斜，钢料四处飞溅，容易出现失误、耽误作业进度。

体验三 出警清除马蜂窝

下午2时30分，消防站的警铃突然响起。新桥街道四季苑一组团小区绿化带出现一处马蜂窝，马蜂频繁出没，威胁到过往居民安全，物业紧急向消防求助，记者立刻跟随队伍出警。

赶到现场后，小区物业经理何先生告诉记者，这处马蜂窝藏在小区闲置空地，位置隐蔽，平时很难发现。随着蜂巢越长越大，马蜂活动越来越频繁，之前已经有路人被蜇伤，居民投诉不断。物业和社区没有专业工具和处置经验，不敢贸然清理，只能求助消防部门。

了解完现场情况，记者穿上全封闭防蜂服，只有面部的金属网窗能透气。

作业前，消防员细致讲解操作要点：防蜂服防护到位，马蜂蜇不穿，作业时要用杀虫剂配合明火点射灼烧蜂巢，不能长时间持续喷射。

看着眼前密密麻麻盘旋的马蜂，记者临场有些紧张，忘了点射的操作要领，一直按着喷头，很快就把杀虫剂用完了。虽然操作不够规范，但明火灼烧效果明显，大半蜂巢被烧毁，上百只马蜂落地。剩余的马蜂四处逃窜，消防员迅速分工处置，一边喷洒药剂压制飞蜂，一边用麻袋摘除残留蜂巢，快速消除了现场安全隐患。

半天的体验过程中，记者先后更换了三套用途不同的装备：防火服、救援服、防蜂服。贴身短袖反复被汗水浸透、风干，一轮轮训练和出警下来，整个人早已疲惫乏力。

盛夏酷暑里，备勤、训练、出警，就是消防员最日常的工作。只要警铃响起，他们永远第一时间整装出发，奔赴各处险情，守护一方平安。

来 源：温州晚报

原标题： 37℃！记者沉浸式体验“火焰蓝”日常

警情从来不会挑天气，负重高温作业是常态

记者 叶雄伟/文 李立/摄 实习生 戴瑞琪

本文转自：温州新闻网 66wz.com