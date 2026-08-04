从瓯江到香江 滕锦光院士的“跨越山海”之路

温州晚报 2026-08-04 09:22:41

从农村娃到院士，再到一流大学校长，是怎样炼成的？8月2日，滕锦光登上由温州市委宣传部、温州市科协、温州市委党校联合主办的“瓯越科学大讲坛”，讲述一名瓯江畔的农家子弟如何走出一条“跨越山海的求学、治学与治校之路”。

滕锦光院士站上“瓯越科学大讲坛”

滕锦光院士

温州网讯 从农村娃到院士，再到一流大学校长，是怎样炼成的？8月2日，滕锦光登上由温州市委宣传部、温州市科协、温州市委党校联合主办的“瓯越科学大讲坛”，讲述一名瓯江畔的农家子弟如何走出一条“跨越山海的求学、治学与治校之路”。

2017年，滕锦光当选为中国科学院院士。而四十多年前，这名农村少年还在永嘉楠溪江畔苦读，一路成长为结构工程领域的领军人物。

求学的起点

1970年，7岁的滕锦光每天从永嘉黄田岙村的家里走路去上学，都要经过村口的那棵大榕树，村里的小学就设在几百米外的“龙母宫”里。

滕锦光出身贫寒，7月29日，滕锦光的母亲回忆说：“读小学时，1元多的学费也要分几次交。”有一年，因交不起学费而拿不到课本，滕锦光和父亲坐在村口的大榕树下。恰好班主任王爱华老师经过这里，父亲便向老师请求，先把课本发下来，等家里卖鸡蛋攒够了钱再补缴学费。王爱华老师同意了，一路上还叮嘱他要好好学习。对这件事，滕锦光记忆犹新：“我很早就明白，读书的机会来之不易，那时我便希望未来有一天能够学有所成。”

说滕锦光7岁上小学，这是温州人的算法，其实是6周岁。滕锦光小时候最大的特点是安静。他母亲说：“平时农活很忙，家里也穷，没怎么管孩子，都是他自己学的。村里放电影他都不去，很自觉、很安静。”

求学中的挑战

滕锦光初中就读于离村不远的黄田中学。直到1977年读高中，滕锦光才离开黄田岙村，到瓯北的罗浮中学（原名劳武中学）住校读书。

上高中时，全年级200多人的一次体检中，有3人近视，滕锦光就是其中一位。这可能与他小时候长期在煤油灯下学习有关。滕锦光担心增加家里的负担和忧虑，一直没告诉父母自己近视了，这成为他求学过程中最大的挑战。“当时我担心，如果考不上大学，戴着一副眼镜种田会不方便，也不好意思。”滕锦光这样说。

有老师也注意到滕锦光上课不怎么专注了，其实是因为近视看不到黑板上的字。班主任金坚如老师知道后，塞给滕锦光10元钱，让他去温州城里配眼镜。没有验光设备，靠试戴配了一副250度的眼镜。滕锦光第一次戴上近视眼镜走出店门时，脑门晕乎乎的。

1979年，滕锦光以15岁的年龄考取浙江大学。这一届罗浮中学考上大学的有十多个。这一年，全国有约468万人参加高考，录取了28.4万人，录取率6.06%。永嘉县有3个人考入重点大学，滕锦光是其中之一。

由于听说近视的学生会在专业选择上受到限制，滕锦光的高考第一志愿填报了浙江大学建筑结构工程专业。当时的想法很简单：因为房子很大，即使近视也不会影响这个专业的学习和工作。于是，他便与结构工程结缘。

求学中的质疑精神

从温州到浙大报到，那是滕锦光第一次坐火车。到杭州时，天正下着小雨，一批学长在火车站等候新生的到来，一路护送到校园。1983年，浙江大学有1000多名学子毕业，滕锦光等11人被选为教育部公派出国留学预备生。滕锦光说：“当时要好多农民劳作一年才能供一个留学生读书，国家花了很大的代价。”

1985年，滕锦光赴澳大利亚悉尼大学深造，1990年获得博士学位。在这里，有一件事让他至今难忘。滕锦光在看一本著名学者写的书时，他的导师Rotter博士说：“书里写得不一定对，也有可能出现印刷错误，你要小心判断。”这种质疑精神使他受益匪浅。

“繁星纵变，智慧永恒。”这句悉尼大学校训也在激励着滕锦光。

治学的经世致用思想

滕锦光从悉尼大学博士毕业后在澳大利亚任教，并于1994年选择到中国香港任教。促使他回到香港的原因很多。滕锦光说，在香港将要回归祖国的历史时刻和国家经济高速发展的大环境下，结构工程的专业人才在香港大有用武之地。而回到香港，自己也可以更好地为国家的发展贡献一份力量。香港还有其他吸引滕锦光的地方：中华文化的环境、国际化的大都市、离家乡近，大学教师的待遇也相当不错。

1994年10月，滕锦光加入香港理工学院土木及结构工程学系。滕锦光早期做的研究主要在钢结构领域，却在博士毕业后不久转向了另一个方向——复合材料在土木工程中的应用。这意味着很多东西要从头开始学习，这个抉择并不容易。数据显示，全球每年因钢材腐蚀造成的经济损失约占全球GDP的3%。滕锦光认为，自己的研究工作要解决社会和产业面临的问题。用复合材料替代钢材，是解决钢材锈蚀问题的一个非常好的技术途径。

过去30年，滕锦光带领自己的团队在复合材料加固结构技术和基于复合材料的新建结构领域取得了卓越的成就。2013年，滕锦光及其合作者在“高性能纤维增强复合材料（FRP）加固混凝土结构的力学性能及设计理论”方面的工作获得国家自然科学奖二等奖（第一完成人）。2017年，他当选为中国科学院院士。另外，他发明的复合材料-混凝土-钢双壁空心构件，具有优越的抗震性能和耐久性，在桥梁工程中具有广阔的应用前景，已经在11座桥梁中得到应用。他所提出的复合材料增强海水海砂混凝土结构概念在国内外成为一个研究热点。

最近几年，在自己的专业领域，他最关心的是将他带领团队发明的复合材料涂层钢筋技术推向市场，大幅度提升滨海与海洋结构的服役寿命。这种新型耐腐蚀钢筋，耐腐蚀性能可以和不锈钢钢筋媲美，价格只比普通钢筋稍微贵一些，远低于不锈钢钢筋。如今，香港理工大学温州研究院正在研发复合材料涂层钢筋的生产线。滕锦光认为：“科研最好是既能上书架又能上货架。”意思是好的科研要既能赋能学科发展，又能落地应用，赋能产业发展、造福社会。这和永嘉学派提出的以“实学、实体、实用”为特征的事功学说、强调“经世致用，义利并举”的思想不谋而合。

治校的“家国情怀”

2019年7月1日，滕锦光出任香港理工大学校长。过去7年里，他带领香港理工大学在人才培育、科学研究和知识转移方面追求卓越，矢志将理大建设成为一所创新型世界一流大学，为香港、国家及世界作出贡献。过去几年，香港理工大学的世界排名稳步上升，QS世界大学排名从QS 2020年度的91位上升到最新的50位。

香港理工大学的教育使命为“培育拥有家国情怀、具备全球视野和勇于承担社会责任的专业人才及社会领袖”。在讲座的互动环节，有人提问香港理工大学如何将这个教育使命融入人才培养的整个环节中。滕锦光举了一个例子，说香港理工大学的学生都要修读三个学分的“服务学习”课程，用专业知识服务社会，并在服务中提升自己的专业技能。最远的是去了非洲卢旺达，学生为当地乡村安装太阳能板。了解非洲，能够拓展同学们的全球视野，也让他们在对比之中，为自己的国家感到自豪，激发家国情怀。另一方面，服务有需要的社区，本身就能够提升学生的社会责任感。

滕锦光还对现场听讲座的高中学生的专业选择和职业规划给出建议。他认为在人工智能时代，那些需要判断能力、创造能力、领导能力的工作并不容易被取代。世界变化很大，最重要的是要培养自己的独立学习能力、思考能力、创新能力、领导能力。而在专业选择上，要选择自己热爱的事业，这样才能行稳致远。

来 源：温州晚报

原标题： 从瓯江到香江 从求学到治学到治校 滕锦光院士的“跨越山海”之路

记者 施世潮/文 陈立冲 陈元康/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com