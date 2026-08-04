温州日报 2026-08-04 08:52:00

8月3日，扎根永嘉文脉、深挖瓯越戏曲底蕴的原创网剧《南戏》正式上线腾讯视频。该剧由永嘉本土企业温州市怪小孩影视传媒有限公司出品。

温州网讯 8月3日，扎根永嘉文脉、深挖瓯越戏曲底蕴的原创网剧《南戏》正式上线腾讯视频。该剧由永嘉本土企业温州市怪小孩影视传媒有限公司出品。

《南戏》讲述军阀混战年代，昆曲戏班突发血案，玉佛头失窃，昔日相依为命的两位少年故人离散多年后再度相逢，在恩怨纠葛、权谋纷争中探寻尘封真相，于乱世坚守初心，以小人物的忠义诠释南戏精神。作品以网剧形式跳出传统戏曲的传播模式，用年轻化、网络化的影视语言活化非遗文脉，让千年南戏走出古籍、走向全国观众。

该剧于去年4月启动拍摄，深度融合永嘉山水风光与南戏戏曲元素，主要取景于永嘉和横店两地，全剧共24集。温州市怪小孩影视传媒有限公司负责人任华玺来自河北，他介绍，自己曾参与《温州三家人》美术指导工作，被温州优越的山水环境、深厚的文化底蕴深深吸引，决定扎根温州，并将公司落地永嘉。近年来，任华玺带领团队在永嘉拍摄了多部影视作品，《南戏》正是他深耕本土文化的最新力作。

谈及创作初衷，任华玺表示，南戏诞生于温州，是珍贵的文化宝藏。创作《南戏》并非仅仅为了拍一部民国短剧，而是希望借助网络影视的传播优势，让更多年轻观众了解南戏故里的深厚底蕴。任华玺还透露，公司后续计划持续挖掘永嘉山水与非遗题材，争取更多项目在永嘉取景，以影视热度助力永嘉文旅“出圈”。

值得一提的是，去年该公司参与制作《The True Heiress Returns》等出海短剧，其中两部作品全程在温州拍摄，已在海外播出。今年下半年，怪小孩影视还有8部作品将陆续推出，进一步扩大温州影视品牌的影响力。同日，由该公司参与制作的民国题材短剧《替兄藏娇娥》在爱奇艺独家开播。

近年来，永嘉立足深厚的历史文化底蕴和优质山水生态资源，积极推动文旅、文创、影视融合创新，把本土文化IP和山水资源转化为有看点、能传播的影视内容，让永嘉文旅资源借助互联网平台“出海出圈”，持续扩大知名度与美誉度。下一步，该县将持续扶持本土文艺、影视类新兴企业发展，促进影视产业和楠溪江文旅深度融合，讲好永嘉故事，推动永嘉文旅品牌高质量“出圈”。

来 源：温州日报

原标题： 《南戏》上线腾讯视频 永嘉本土企业匠心演绎南戏故里

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 郑涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com