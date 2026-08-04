温州日报 2026-08-04 08:52:13

林伟打理店铺。

温州网讯 去年10月，义乌第六代全球数贸中心正式开业。这座承载义乌商贸迭代新坐标的市场，迎来了一批敢闯敢试的新商户、新品牌、新面孔。

来自温州的林伟，就是其中之一。作为本色恩国际部负责人，他带着深耕8年的香薰生意，回到浙江、扎根义乌，在六区开了一家档口，一头扎进全球贸易的浪潮里。

嗅见香薰商机

8年深耕做稳国内市场

今年50岁的林伟，是一名典型的温州商人。说话不绕弯，做事求踏实，骨子里藏着“遇问题、找机会”的敏锐。早年，他跟着合伙人在成都创业，后转战南京深耕箱包批发，一做就是多年，线下箱包、饰品集合店遍布多地，生意做得稳当。

转折，来自箱包门店里一个不起眼的小困扰：新到的皮具带着浓郁皮革味，散不掉，影响体验。为了解决异味，林伟试过不少香薰产品。但要么太贵，不适合门店长期用；要么便宜的味道刺鼻、质量差。反复用、反复对比后，一个朴素想法冒出来：既然市场缺性价比高、安全、好闻的香薰，为什么不自己做？

就这样，他参与到香薰赛道，依托成都工厂，自主研发、自有调香实验室、自己生产，从箱包跨界到香氛，一做就是8年。品牌叫“UT她”，后来注册了“本色恩”，主打无火香薰、香薰蜡烛、车载香薰、香水等品类。

“我们不是那种大牌子，就是踏踏实实做流通货。品质中上，价格亲民，出厂价几十块，零售价也不过百，性价比高。”林伟说得很实在。

爆款是栀子花无火香薰，卖了很多年，到现在还是主力。“当年一下子就卖爆了，工厂24小时加班，一个月能出百万瓶，国内各省基本都有代理。”

8年深耕，国内市场做稳了，但成都外贸氛围较弱，外商少，订单零散。要走出去、做全球，去哪里？

所有人都指向一个地方：义乌。

入驻六代市场

打造全球客户前沿窗口

“来义乌，就是奔着外贸来的。”谈及入驻初衷，林伟的话直白又坚定。

2025年10月，义乌第六代全球数贸中心正式开业。林伟回到浙江、来到义乌，成为首批新入驻商户，在六区开了档口，专门负责本色恩外贸业务，把档口打造成对接全球客户的前沿窗口。

“来义乌，目标很明确：做外贸，对接全球客户。”林伟开门见山。

在他看来，成都生产稳定、成本可控、供应链成熟，但没有义乌这样的全球流量、外商密度、贸易氛围。义乌不一样，作为世界小商品之都，义乌是全球客商的聚集地，一个小小的档口，就能链接全球200多个国家和地区的需求，这是成都难以比拟的优势。

刚入驻时，六区作为全新市场，人气不算旺，客流不如老牌市场密集。“实话实讲，六区客人确实偏少，不像老市场那么热闹。”林伟不回避现实。但他不焦虑，因为他懂市场需要养，生意需要熬，守得住，才能看得见机会。

开业至今不到一年，他的外贸生意从0起步，稳步推进。第一笔外贸订单来自澳大利亚，3000瓶，客户是在当地合伙做生意的华人；随后拿下加拿大一个稳定大客户，年订单金额达到一千多万元，具有当地华人商超渠道，客群消费能力强，一户通常批量购买五六瓶、七八瓶；美国、俄罗斯客户，通过短视频找上门，散单、批发都有，订单持续增长。

产品溢价空间十分可观，据林伟调研，出厂价几十元的香薰，加拿大终端售价可达六七倍，澳大利亚更是卖到十几倍。“我们不做低价货，品质在市场里属于中上水平。一分钱一分货，消费者能分辨。”林伟说。

推出萌宠系列

藏着情绪经济真实需求

走进林伟的档口，复古精致的装修、考究的陈列，和周边档口形成鲜明反差。他笑着说：“我们线下门店都走这种风格，不贵但有质感，算是一种降维打击，尤其契合县城消费升级的趋势。”

除了经典栀子花，今年4月，他们推出UT她萌宠系列香薰，刚满月，市场反馈很好。为什么做宠物香薰？林伟说得很真实，市场有需求，代理商反馈，很多养宠客户找不到安全的香薰。萌宠系列主打宠物友好、天然温和，通过检测、有报告，去异味、舒缓情绪，人宠共用。在林伟眼里，香薰从来不是简单的日用品，而是情绪经济的核心载体。随着消费升级，大众需求从“实用”转向“情绪治愈”，香薰凭借营造氛围、舒缓焦虑、治愈疲惫的属性，快速走进家庭、办公、车载等场景，国内市场近年持续高速增长。

聊到“义乌发展经验20年”，林伟没有讲大道理，只说了几句最实在的感受，“我们从箱包做到香薰，就是无中生有。”“生意不是一天做起来的，新市场要养，客户要积累，口碑要慢慢做。做事不怕慢，就怕停。”他不是品牌创始人，不是行业大佬，只是一名去年刚入驻六代市场的新商户，带着踏实的产品、务实的态度、朴素的梦想，站在义乌新起点上。

来 源：温州日报

原标题： 从箱包批发到香薰新品 他在义乌靠“气味”赚钱

作者 张恒

本文转自：温州新闻网 66wz.com