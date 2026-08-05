鹿城逆转取胜，拿下本季“浙C”季军

温州新闻网 2026-08-05 21:18:30

温州网讯（记者 潘涌燚）8月5日晚，2026浙江省城市篮球联赛（浙BA）温州赛区季军争夺战在温州体育中心体育馆打响。最终，经过一番激战，鹿城队以52：51战胜瓯海队，拿下本季“浙C”季军。

此前在小组的对决中，两队曾进行了一次交手。彼时，瓯海坐镇主场不敌对手，鹿城队陈不为、杨希龙组成的后场核心搭档发挥十分出色。此番三四名较量，瓯海意在完成“复仇”，双方对决看点十足。当晚，温州体育中心体育馆座无虚席，双方拉拉队喊声如雷、鼓声震天，热度堪比省赛。

本场比赛开局阶段，瓯海队员迅速进入竞技状态，队员柯家乐、潘炯坤接连命中三分，依靠高效运动战进攻打出 21:11的良好开局。经历上一场对阵苍南的鏖战，瓯海队战术磨合愈发成熟，场上作风顽强，在篮下拼抢寸土必争，针对性限制了鹿城“小快灵”进攻优势，半场结束时仍以29:24领先。

易边再战，瓯海队柯家乐外线手感依旧火热回暖，率先命中三分球掀起强大攻势。鹿城队的林铂皓发挥出色，屡屡命中关键球。双方外线你来我往接连命中，赛场对抗激烈、氛围高涨。比赛末节，鹿城队队员持续发力缩小分差，关键时刻坚决冲击篮筐、突破取分，逆转取得领先。最终，鹿城队以52：51，逆转拿下了这场来之不易的胜利。

依据本届浙BA赛制规则，温州赛区仅冠、亚军两支队伍能够以县（市、区）代表队身份晋级省级争霸赛，季军、殿军队伍无法以县（市、区）代表队名义出征省赛，但队内优秀运动员可通过选拔进入温州市联队。随着本场三四名排位赛收官，鹿城队和瓯海队的多名表现亮眼的球员，有望入选温州联队，站上更高规格的省级赛场。

按照后续赛程安排，8月7日，在温州体育中心体育馆，苍南队将与瑞安队展开最终对决，决出真正的“温州王”。

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