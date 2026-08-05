温州都市报 2026-08-05 09:15:00

平阳市民缪先生反映，他连续两天在平阳市民公园免费送伏茶，第二天便被保安劝离。他认为，自己不收费、不做商业推广，属于纯公益行为，公园管理方不应这样对待个人公益。

温州网讯 “三伏天去公园摆设免费茶摊，为过往市民送上一杯消暑伏茶，却遭到保安劝离。”昨天，平阳市民缪先生反映，他连续两天在平阳市民公园免费送伏茶，第二天便被保安劝离。他认为，自己不收费、不做商业推广，属于纯公益行为，公园管理方不应这样对待个人公益。而公园管理方则表示，公园内开展公益活动需要规范管理，个人自行提供饮品存在安全风险，因此未予允许。

市民：

免费送伏茶被劝离

希望继续坚持公益

缪先生是平阳当地一家企业负责人，今年三伏天，他萌生了通过免费送伏茶做公益的想法，希望为前来公园锻炼、散步的市民以及户外工作人员提供一杯凉茶。

7月25日，缪先生与朋友一起在市民公园北门附近摆设伏茶摊，当天保安仅拍照登记，并未制止。“第一天我累计送出了70多升伏茶，共300多杯。第二天，我一个人前往公园继续送茶时，却被保安制止摆摊。”缪先生说，他和保安解释自己是在做公益，茶水全部免费提供，同时没有任何商业宣传，也没有企业广告，“我希望当天煮好的茶水能够继续送完，之后再补办相关手续，但保安没有理睬，强行挪开了我的茶桶。”

几天后，缪先生先后向公园管理方平阳县城投公司以及平阳县住建局等单位反映情况，但都未能解决问题。缪先生还准备了一份《公园爱心便民茶摊申请书》，提交给城投公司，希望能够正式申请在公园内设置公益茶摊，但被对方拒收。

缪先生提供的申请书中写明，茶摊拟设于不影响通行的空旷区域，每日17时至22时免费提供茶饮，并承诺保持环境卫生、不使用明火、不进行商业宣传、服从公园统一管理等。

缪先生表示，他原本计划在整个三伏天坚持送伏茶，因公园方面阻止，目前已暂停摆摊，“公园南门还有另外一个公益伏茶摊，此外还有许多卖玩具、饮料的摊位，这些摊位都不受影响，只有我不被允许，这让我难以接受。”

城投公司：

不是反对公益

而是出于安全管理考虑

针对缪先生反映的问题，记者采访了平阳县城投公司相关负责人。该负责人表示，公司并非反对公益行为，而是需要兼顾公共安全和园区管理。目前公园内已有长期开展送伏茶服务的公益组织，其属于经过民政部门依法登记的公益组织，此前经过相关备案，因此能够进入公园开展活动。

而对于个人自行设置茶摊，该公司认为存在一定管理风险。“个人制作的茶饮，其原料、制作过程、卫生条件等无法进行有效监管。如果游客饮用后发生身体不适，责任认定和风险处置都会比较复杂。”该负责人介绍，管理人员曾建议缪先生提供相关材料，并与公园物业进一步沟通，也建议其通过公益组织、志愿服务组织等渠道参与公益活动，以便形成相应的组织保障和责任主体。

来 源：温州都市报

原标题： 平阳一市民在公园送伏茶被保安劝离

记者 谢树华

本文转自：温州新闻网 66wz.com