温州都市报 2026-08-05 10:21:30

昨天上午，2026年“情暖鹿城·酷暑送清凉”关爱环卫工人慈善慰问活动在红日亭广场启幕。

温州网讯 昨天上午，2026年“情暖鹿城·酷暑送清凉”关爱环卫工人慈善慰问活动在红日亭广场启幕。本次活动由鹿城区慈善总会联合鹿城区民政局、五马街道办事处共同主办，为全区2000余名环卫工人送去夏日清凉与社会关怀。

鹿城区慈善总会会长徐一峰，区民政局副局长邱晓东，区慈善总会副会长兼秘书长谷朝霞，红日亭负责人孙兰香及各义工队负责人、环卫工人代表共200余人参加活动。

环卫工人是最美的“城市美容师”，用汗水擦亮城市容颜、守护市容整洁。自2005年以来，鹿城区慈善总会已持续20余年常态化开展“酷暑送清凉”公益慰问。今年活动覆盖面更广、惠及人群更多，实现全区2000余名环卫工人全覆盖，将社会善意、慈善温度精准送达一线劳动者。

活动现场，主办方为红日亭、三乐亭、旭日亭、复兴亭、白鹿亭等16支公益义工队伍颁发项目合作牌，肯定各善亭、义工队长期深耕公益一线、关爱户外劳动者的责任担当。

仪式结束后，与会领导嘉宾为五马街道80名在岗环卫工人代表送上沐浴套装、洗衣液、拖鞋、牙刷等清凉生活物资，提醒大家高温作业务必做好防暑防护、劳逸结合。红日亭同步为每位环卫工赠送果汁饮品，贴心消暑、传递暖意。

领到清凉慰问物资，现场的环卫工人们连连道谢，质朴的笑容里满是感动与暖意。今年55岁的冯大娘，已在鹿城核心城区坚守环卫岗位整整8年。多年来，她始终保持着每天清晨5时准时上岗，除了短暂的吃饭、休憩，一直忙碌至深夜11时才归家。在她心中，城市的干净整洁，就是自己最大的成就感。“干一行、守一行，只要城市环境清爽靓丽，我们苦一点、累一点都值得。”朴素的话语，道出了无数一线环卫工人的责任与担当。

酷暑盛夏，慈善义工从未停歇。一年365天，鹿城各慈善义工队坚持免费早餐、爱心伏茶、便民服务常态化供给。面对持续高温天气，各站点主动增设伏茶点位、备足清凉物资，持续为户外劳动者送上消暑保障。本次活动中，区慈善总会同步为30支直属义工队送上580份清凉礼包，致敬高温下无私奉献的慈善义工群体，感谢他们不惧炎热、坚守公益一线的责任与坚守。

自入伏以来，鹿城区慈善总会联动各直属义工队、街镇慈善分会、社区慈善工作站，分批分层持续开展高温慰问行动，全域覆盖一线环卫工人及户外劳动者，持续将慈善关爱下沉基层、直达一线，以点滴善意汇聚文明暖流，让高温下的坚守者真切感受到鹿城的温情与暖意。

来 源：温州都市报

原标题： 鹿城慈善为2000名一线环卫工人送“清凉”

记者 陈忠 通讯员 杨翼嘉

本文转自：温州新闻网 66wz.com