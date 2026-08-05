温州严格落实防台措施，约30名海上作业人员撤离
潮新闻 2026-08-05 10:37:08
为有效防范台风“白海豚”带来的海上风浪、暴雨等灾害影响，切实保障辖区水上交通安全形势稳定，8月4日，温州鳌江海事处对辖区水域开展安全检查，落实涉海水工项目、大型商船客船防台措施，确保水域船舶安全。
为有效防范台风“白海豚”带来的海上风浪、暴雨等灾害影响，切实保障辖区水上交通安全形势稳定，8月4日，温州鳌江海事处对辖区水域开展安全检查，落实涉海水工项目、大型商船客船防台措施，确保水域船舶安全。
上午，温州鳌江海事处执法人员搭乘海巡艇，对南麂海域周边风电施工核心水域开展专项巡航排查。执法人员逐项核查施工船舶锚泊状态、设备安全状况及船员应急值守情况，督促他们严格落实防台措施；并加密鳌江、南麂岛周边等重点水域、重点航道、重点桥区巡航频次，严格控制辖区避风船舶数量，规范各类船舶锚泊秩序，保障通航环境安全可控。
平阳县融媒体供图
执法人员组织辖区内4个海上风电水工项目、9艘施工船、近30名船员及作业人员进行撤离，切实保障海上风电施工作业安全，筑牢安全防线。
据了解， 温州鳌江海事处还依托智慧海事监管平台，通过VHF甚高频广播、线上点对点叫应等多种渠道，不间断向辖区在港船舶、水上施工单位等推送台风预警信息，提醒、督促航运企业、船舶及相关从业人员严格落实防台措施，确保安全。
来 源：潮新闻
原标题： 温州严格落实防台措施，约30名海上作业人员撤离
记者 项锐 王晓红
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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